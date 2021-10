LEGO Super Mario : des sets Luigi's Mansion annoncés en cette journée d'Halloween

Source: Nintendo et The Lego Group

Source: Nintendo et The Lego Group

La collaboration entre Nintendo et The Lego Group a visiblement encore de beaux jours devant elle. Le dernier produit en date commercialisé n'était autre qu'un bloc « ? » renfermant des décors de Super Mario 64, un bel objet de collection pour les fans des aventures du plombier moustachu. En ce jour d'Halloween, ce sont les prochains sets de la gamme LEGO Super Mario qui ont été dévoilés, et la date n'a pas été choisie au hasard, surtout un dimanche. En effet, c'est la série Luigi's Mansion qui est cette fois à l'horreur honneur !

À compter du 1er janvier 2022, il sera donc possible d'acquérir trois nouveaux sets où Luigi et les fantômes seront les stars. Il sera toutefois possible d'utiliser la figurine de Mario pour s'amuser avec. En plus de sons et musiques additionnels, nous retrouverons le fameux Ectoblast 3000 du Professeur Karl Tastroff, lui aussi présent, pouvant être équipé du Spectroflash, ainsi que tout un tas d'autres personnages qui parleront aux fans. Et bien entendu, il sera possible de connecter ces nouveaux éléments à ceux déjà sortis en laissant libre cours à notre imagination.

Les tarifs de ces nouveaux sets ont également été communiqués, voici les références :

71397 LEGO Super Mario Luigi's Mansion Lab and Poltergust Expansion Set (24,99 €/29,95 $) ;

71399 LEGO Super Mario Luigi's Mansion Entryway Expansion Set (39,99 $/€) ;

71401 LEGO Super Mario Luigi's Mansion Haunt-and-Seek Expansion Set (79,99 $/€).

De nombreux visuels sont à retrouver en page suivante pour se faire une bonne idée du contenu que vous aurez pour ces prix. Amazon propose de son côté les différents ensembles déjà sortis à la vente, n'hésitez pas à y jeter un œil pour compléter votre collection.

