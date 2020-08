Lemnis Gate : le game director du jeu nous livre plus de détails sur son contenu

Lemnis Gate était indéniablement la grosse nouveauté du line-up de Frontier lors de cette soirée de lancement de la gamescom. C’est aussi le concept le plus compliqué qu'il nous a été donné de voir et c’est en partie pour cela que nous sommes allés poser quelques questions au game director James Anderson.

Avec lui nous avons pu aborder la véritable nature de Lemnis Gate et essayer de comprendre ce que nous avons vu lors de la diffusion du trailer du jeu. Si les images nous paraissaient déjà intéressantes, les explications du développeur nous ont confortés dans l’idée que le titre de Ratloop Games Canada a du potentiel. Il faudra cependant attendre le début de l’année prochaine pour en voir la couleur.

Le jeu est assez complexe à comprendre, est-ce que vous pouvez simplifier au maximum le concept ?

Pour résumer très brièvement, je dirais que Lemnis Gate c’est un peu la rencontre des échecs avec un FPS. On y retrouve l’aspect réflexion et stratégie d’un jeu d’échecs, auquel on joue depuis la perspective dynamique d’un FPS. Les joueurs se déplacent à tour de rôle et ajoutent des personnages dans une sorte de boucle temporelle de 25 secondes. Autrement dit, vous avez un personnage durant 25 secondes et une fois que le tour de ce personnage est passé, toutes les actions qu’il aura effectuées se répèteront encore et encore jusqu’à la fin de la partie. Le joueur adverse fera la même chose et au fil des tours, vous ajoutez de plus en plus de personnages à l’intérieur de cette boucle temporelle. Tous, qu’ils soient du passé, du présent ou du futur peuvent interagir les uns avec les autres. Ils peuvent enfin utiliser des armes spécifiques et s’associer pour affronter leurs adversaires. C’est une sorte de lutte stratégique au cœur de la quatrième dimension.

Que pouvez-vous nous dire des différents modes sur lesquels vous travaillez ?

Nous avons effectivement intégré un certain nombre de modes traditionnels, ceux que l’on retrouve généralement dans un FPS. Nous avons notamment Capture the Flag qui est plutôt connu. On retrouve 4 modes différents en tout, mais nous gardons les autres secrets pour le moment.

Est-ce uniquement un jeu tourné vers le PVP ou pouvons-nous attendre un semblant de mode solo ?

À l’heure actuelle, nous privilégions plutôt le jeu multijoueur en ligne, en essayant vraiment de le perfectionner autant que possible. Pas de mode campagne ou solo pour le moment, mais quelques missions de tutoriel pour vous préparer au mieux au jeu en ligne. Mais sur le fond, le jeu reste exclusivement multijoueur.

Il nous a semblé voir pas mal d’armes et de capacités différentes dans le trailer. Pouvez-vous nous faire un topo sur l’arsenal ?

Chaque personnage a un rôle bien défini dans le jeu. Comme on l’aperçoit dans le trailer, le commandant est équipé d’un fusil d’assaut et d’une grenade à fragmentation. Le support est pour sa part un robot qui porte un fusil à énergie et un orbe de protection qui le protège des balles et des projectiles. La chimiste possède un canon toxique et un appareil de téléportation. Et le dernier personnage annoncé est le sniper. Ce dernier est équipé d’une arme longue portée et peut ralentir le temps pour mieux cibler ses tirs. Chaque personnage occupe un rôle bien spécifique comme je le disais, et il n’est possible de les jouer qu’une fois. Une fois que vous en avez ajouté un à la boucle temporelle, il n’est plus possible de le sélectionner au tour suivant. L’ordre dans lequel vous sélectionnez vos personnages a donc une vraie dimension stratégique.

Quatre classes ont été évoquées, mais combien pourrons-nous en jouer en tout ?

Nous avons en tout sept personnages pour le moment, mais nous préférons ne pas tous les dévoiler. Un match 1v1 comporte 5 rounds, on ne joue donc pas tous les personnages en une seule partie. C’est un autre aspect technique du jeu, il faut soigneusement choisir ceux que l’on souhaite intégrer à la partie. En fonction des situations au fil des tours, toutes les classes n’auront pas la même efficacité. Par ailleurs, tous les personnages sont disponibles dès le début, il s’agit vraiment de choisir celui dont vous avez besoin à un moment précis. La seule restriction comme je l’ai dit, c’est qu’il n’est pas possible de sélectionner deux fois un même personnage.

Vous nous avez parlé de matchs en 1v1 et 2v2, quelles seront les différences entre les deux ?

Les matchs 2v2 incluront davantage de personnages jusqu’à la fin du jeu. Nous aurons 6 rounds par partie, intégrant 3 personnages pour chaque joueur. C’est principalement à ce niveau que réside la différence, la structure du jeu reste globalement la même autrement.

Une sortie début 2021 a été évoquée. Avez-vous une idée d’une date d’alpha ou de bêta ?

On y travaille, mais nous préférons encore garder pour nous la feuille de route.

Pourquoi avoir choisir de faire des boucles temporelles de 25 secondes précisément ?

Nous avons tout d’abord essayé plusieurs boucles temporelles plus ou moins longues. 25 secondes nous ont semblé être le laps de temps idéal pour élaborer un plan dans sa tête, le mettre à exécution et ne pas disposer de trop de temps après avoir effectué l’action. Une minute par exemple, c’était beaucoup trop long comparé aux possibilités du jeu. 10 secondes à l’inverse c’était beaucoup trop court pour mettre quoi que ce soit en place. 25 secondes, c’est vraiment le bon équilibre qui nous permet de construire quelque chose sans que le tour ne traîne en longueur.

Dans le trailer nous avons pu apercevoir une sorte de faille en gros plan, est-ce un élément important de Lemnis Gate ?

Cette faille faisait simplement partie du mode Capture the Flag dont nous parlions plus tôt et qui a servi d’illustration pour le trailer. Il s’agit de votre point de départ et c’est également ici que vous devrez ramener l’objet à récupérer sur la carte. C’est pour cela que les personnages se dirigent vers cette zone. Cette faille a bien sûr sa place uniquement dans ce mode de jeu.