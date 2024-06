Les Fourmis : une date de sortie pour le jeu adapté du roman de Bernard Werber

L'éditeur Microids et le développeur Five Tower ont publié cette semaine une nouvelle bande-annonce du jeu vidéo Les Fourmis, adapté du roman à succès de Bernard Werber. Une vidéo évidemment pleine de petits insectes, mais aussi de gameplay et qui nous dévoile la date de sortie :

Les Fourmis sera disponible le 7 novembre 2024 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Le titre nous permettra d'incarner 103 683e, une fourmi qui va devoir protéger sa colonie contre diverses menaces.

Avec Les Fourmis, chaque décision compte, chaque mouvement est stratégique et chaque conquête reflète votre habileté à explorer un monde où les petits sont puissants ! Stratégie, exploration, affrontements, mais aussi alliance avec la faune locale seront nécessaires pour sortir victorieux des nombreux défis qui attendent les joueurs. Développé par le studio rochelais Tower Five sous le moteur Unreal Engine 5, le jeu vidéo Les Fourmis offrira aux joueurs une expérience stratégique en temps réel s'inspirant de la saga iconique de Bernard Werber. Les joueurs plongeront au cœur d'une aventure palpitante, où ils devront faire prospérer une colonie de fourmis à travers des batailles tactiques et stratégiques dans un monde aux proportions démesurées. Stratégie, exploration, affrontements, mais aussi alliance avec la faune locale seront nécessaires pour sortir victorieux des nombreux défis qui attendent les joueurs. La saga de Bernard Werber a captivé des millions de lecteurs à travers le monde avec son univers fascinant et ses réflexions sur la nature humaine. Nous sommes très heureux de pouvoir offrir aux joueurs la possibilité de découvrir cet univers sous un nouvel angle, grâce à cette adaptation en jeu vidéo.

