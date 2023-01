Les Fourmis : premières images et informations pour le nouveau jeu adapté du roman culte de Bernard Werber

Bernard Werber est un auteur français reconnu dans le monde entier pour ses romans qui mélangent habilement fiction et philosophie, le plus célèbre étant sans doute Les Fourmis, déjà adapté en jeu vidéo en 2000 par Microids. Et pour rappel, le studio français avait annoncé en mars dernier un nouveau partenariat avec Bernard Werber pour adapter ses œuvres.

Microids ne prend pas de risque et dévoile cette semaine un peu plus en détail Les Fourmis (ou Empire of the Ants en anglais), une nouvelle adaptation vidéoludique développée par Tower Five (XIII, Agatha Christie's: The ABC Murders, Lornsword Winter Chronicle) sous Unreal Engine 5. Les Fourmis sera une nouvelle fois un jeu de stratégie où nous devrons faire évoluer une colonie d'insectes dans un monde microscopique, au fil de batailles tactiques. Voici les points clés du jeu :

Prenez part à une aventure hors du commun – Incarnez une fourmi courageuse, avec une vue à la 3e personne, et explorez des capacités uniques qui vous aideront au cours des affrontements et lors de l'exploration. Un jeu de stratégie en 3D temps réel avec une difficulté croissante - Le jeu offrira une expérience intuitive pour les nouveaux venus, avec la présence de tutoriels pour apprendre les principes fondamentaux des RTS pour aider à appréhender l'usage des mécaniques de jeu. Le jeu offrira une difficulté évolutive et une expérience modulable pour les joueurs vétérans qui découvriront de nouvelles mécaniques de jeu ainsi que des stratégies et des techniques de combat avancées. Explorez des environnements magnifiques et rencontrez la faune locale - Le jeu proposera de nombreuses cartes dans un décor de forêt francilienne photoréaliste à explorer. Rencontrez d'autres fourmis et habitants de la forêt à travers votre aventure et interagissez avec eux. Photo-réaliste - Le moteur Unreal Engine 5 permet de repousser les limites de l'effet photo-réaliste sur les plantes et la faune. Une narration basée sur le rythme des saisons - Le jeu propose une narration qui suit le rythme des saisons, l'environnement et les mécaniques de jeu s'adapteront en fonction. Diversité de contraste en journée et adaptation - Les cartes du jeu changent en fonction du moment de la journée (jour, nuit, aube et crépuscule).

Les Fourmis sera disponible en 2024 « sur toutes les plateformes », il a déjà droit à ses pages sur Steam et le PlayStation Store. Vous pouvez retrouver le roman de Bernard Werber à 7,70 € sur Amazon.