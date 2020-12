Les indés français de l'Avent 2020 #13 : Haven

Haven est un jeu développé par The Game Bakers, un studio basé à Montpellier et à qui nous devons l'excellent Furi, sorti en 2016, mais aussi Squids Odyssey et Combo Crew. Cette nouvelle production est disponible depuis le 3 décembre sur PC, PS5 et les différentes Xbox, et devrait arriver sur PS4 et Nintendo Switch d'ici quelques mois.

Dans Haven, nous incarnons non pas un, mais deux personnages : Yu et Kay, qui forment un jeune couple. Nos deux tourtereaux s'enfuient sur une planète afin d'y vivre leur idylle en toute quiétude. Bien évidemment, la vie ne sera pas rose tous les jours.

Nous devrons ainsi explorer la planète, collecter des ressources, améliorer notre vaisseau (qui nous sert de refuge), etc. Si la planète semblait inhabitée à notre arrivée, elle ne l'est pas forcément : différentes créatures la peuplent, à nous de les découvrir et de savoir si elles sont amies ou ennemies. Nous prenons aussi part à quelques combats, durant lesquels la synchronisation entre nos deux amants s'avère primordiale. Au final, le titre nous plonge dans le quotidien de la vie de couple, avec les petits moments de complicité, mais aussi les quelques difficultés qui pourraient pimenter le quotidien.

Haven est disponible sur PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X et S (proposé avec Smart Delivery) et PC (Steam, GOG). Il est également inclus dans le Xbox Game Pass (consoles et PC). Des versions PS4 et Switch sont attendues pour début 2021.

Lire aussi : Les indés français de l'Avent 2020 #12 : As Far As The Eye