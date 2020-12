Les indés français de l'Avent 2020 #12 : As Far As The Eye

As Far As The Eye est un titre développé par Unexpected Studio, basé à Montpellier et fondé par ZeratoR. Le jeu est sorti sur PC le 10 septembre 2020. Il s'agit du troisième projet du studio, après dWARf en 2018 et le premier épisode de LooK INside plus tôt cette année. Nous prenons le contrôle du Souffle, une entité responsable d'une tribu nomade composée de Pupilles. Notre objectif est de les guider jusqu'au centre du monde. Au cours de ce périple, nous serons amenés à établir des campements, construire des bâtiments, collecter des ressources, débloquer des savoirs, etc.

Il s'agit donc d'un jeu de gestion au tour par tour entièrement pacifique : si nous devons faire face à quelques catastrophes naturelles, aucun combat n'est au programme. La carte est générée aléatoirement, chaque partie est donc différente. Au fur et à mesure de nos essais, nous pouvons débloquer des bonus et de nouvelles tribus avec leurs propres caractéristiques.

Derrière ses graphismes très colorés, le jeu cache un certain challenge : il faudra rester très attentif et gérer nos ressources, mais aussi la nature, avec parcimonie. Une erreur peut se payer cher...

As Far As The Eye est disponible sur Steam, GOG et l'Epic Games Store pour la somme de 20,99 €.

