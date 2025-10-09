Actualité
Les joueurs n'achètent plus de jeux vidéo

Source: Circana

Si vous achetez un jeu vidéo tous les mois, vous faites partie d'une minorité ne représentant que 14 % des joueurs, du moins aux USA.

Le marché du jeu vidéo a grandement évolué depuis ses débuts. Si le média est de plus en plus populaire, les méthodes de consommation ont changé, notamment depuis une dizaine d'années avec la montée en flèche des jeux vidéo free-to-play. Le jeu de base est gratuit, les développeurs et éditeurs se font de l'argent grâce aux microtransactions, un modèle économique qui était déjà bien établi sur mobile.

Les joueurs américains n'achètent plus de jeux vidéo

Mat Piscatella de Circana a dévoilé une récente étude, qui se concentre sur les habitudes de consommation des joueurs et joueuses aux États-Unis. Le résultat est édifiant : les joueurs n'achètent plus de jeux vidéo. Selon l'étude, 33 % des Américains achètent moins d'un jeu par an ! En visant plus large, 63 % des Américains achètent deux jeux vidéo ou moins par an. 22 % des joueurs achètent quatre jeux par an et ils ne sont que 4 % à acheter plus d'un jeu vidéo par mois, soit plus de 12 par an.

Enquête étude achats joueurs USA 2025 jeux vidéo

Les hardcore gamers, une minorité qui dicte le marché

Mat Piscatella le sait, ces chiffres ont de quoi étonner les joueurs qui suivent l'actualité régulièrement : nous sommes une minorité dans le paysage des consommateurs de jeux vidéo, faisant sans doute partie des 14 % qui achètent au moins un jeu tous les mois. L'analyste suggère que ces joueurs hardcore ne sont pas sensibles aux hausses de prix des jeux, des consoles ou des éditions collector, les éditeurs et constructeurs alignant leurs prix sur ce public de passionnés. Les autres se tournent vers des jeux free-to-play, bien moins onéreuxCircana s'était déjà penché sur les jeux gratuits live service il y a quelques mois, avec là encore des chiffres très intéressants.

Parmi ces jeux qui séduisent même les plus casuals des joueurs, nous retrouverons sans doute Call of Duty: Black Ops 7 aux États-Unis et EA SPORTS FC 26 en Europe, ce dernier est disponible à 60,37 € sur Cdiscount et Leclerc.

DplanetHD
Oui, en 2025 je n’ai jamais autant acheté de jeux (nettement plus que 1 par mois je pense), mais maintenant la grande majorité sont des jeux indés (sur PC), malgré mes différents abonnements actuels…

Et oui, ma Series X n’est presque plus jamais allumée, ma PS5 Pro que très rarement (je dirais au max 10% de mon temps de jeu total), et ma Switch 2 (toujours en dockée ) que pour ses exclus (Bonanza, M Galaxy 1+2, Metroid Prime 4).

Et aucun jeu freetoplay…
