Le marché du jeu vidéo a grandement évolué depuis ses débuts. Si le média est de plus en plus populaire, les méthodes de consommation ont changé, notamment depuis une dizaine d'années avec la montée en flèche des jeux vidéo free-to-play. Le jeu de base est gratuit, les développeurs et éditeurs se font de l'argent grâce aux microtransactions, un modèle économique qui était déjà bien établi sur mobile.

Les joueurs américains n'achètent plus de jeux vidéo





Mat Piscatella de Circana a dévoilé une récente étude, qui se concentre sur les habitudes de consommation des joueurs et joueuses aux États-Unis. Le résultat est édifiant : les joueurs n'achètent plus de jeux vidéo. Selon l'étude, 33 % des Américains achètent moins d'un jeu par an ! En visant plus large, 63 % des Américains achètent deux jeux vidéo ou moins par an. 22 % des joueurs achètent quatre jeux par an et ils ne sont que 4 % à acheter plus d'un jeu vidéo par mois, soit plus de 12 par an.

Les hardcore gamers, une minorité qui dicte le marché





Mat Piscatella le sait, ces chiffres ont de quoi étonner les joueurs qui suivent l'actualité régulièrement : nous sommes une minorité dans le paysage des consommateurs de jeux vidéo, faisant sans doute partie des 14 % qui achètent au moins un jeu tous les mois. L'analyste suggère que ces joueurs hardcore ne sont pas sensibles aux hausses de prix des jeux, des consoles ou des éditions collector, les éditeurs et constructeurs alignant leurs prix sur ce public de passionnés. Les autres se tournent vers des jeux free-to-play, bien moins onéreux. Circana s'était déjà penché sur les jeux gratuits live service il y a quelques mois, avec là encore des chiffres très intéressants.

