Les jeux live service passionnent les joueurs et occupent une bonne partie de leur temps

Depuis le succès surprise de Fortnite: Battle Royale, tous les éditeurs veulent leur jeu live service à succès, mais la plupart s'y cassent les dents, entraînant inexorablement aux yeux des dirigeants des licenciements, voire des fermetures de studio. Si le marché du jeu live service peut sembler dangereux après d'énormes échecs comme ceux de Suicide Squad: Kill the Justice League et Concord, le modèle économique reste encore très apprécié des joueurs.

L'analyste Mat Piscatella dévoile en effet que « plus de 70 % des joueurs PS5 et Xbox Series X|S actifs aux États-Unis ont joué à au moins un jeu live service du Top 10 pendant le mois de janvier 2025 ». Et il ne s'agit pas simplement de lancer une petite partie dans le mois pour un bon nombre de joueurs, l'analyste rajoute que « plus de 40 % du temps passé à jouer sur PS5 et Xbox Series X|S a été consacré à ces mêmes 10 jeux live service », toujours aux États-Unis en janvier dernier.

Cela laisse donc seulement 60 % du temps de jeu pour les autres titres, autant dire qu'il est bien difficile de se faire une place sur le marché vidéoludique actuellement. Mat Piscatella affirme tout de même que la tendance pourrait changer cette année avec l'arrivée de nouveaux produits, l'analyste a sans doute en tête la Switch 2, qui devrait être accompagnée de gros jeux Nintendo (rien n'est confirmé, nous avons rendez-vous le 2 avril prochain pour les découvrir).

VGC rappelle qu'en 2023, cinq vieux jeux live service (Fortnite, GTA V et son Online, League of Legends, Minecraft et Roblox) ont occupé 27 % du temps de jeux des joueurs. Ces titres sont assurément encore dans le Top 10 des jeux live service évoqué par Mat Piscatella, l'analyste ne partage par ailleurs que les chiffres pour les États-Unis. Il y a un an, une étude montrait également que de nombreux développeurs travaillent sur des jeux live service, la tendance ne va pas aller en s'inversant, quitte à accumuler les échecs avant de sortir la poule aux œufs d'or.

