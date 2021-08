Chine : les joueurs de -18 ans interdits de jeux vidéo en ligne plus de 3h par semaine

Si en France, certains politiques accusent les jeux vidéo d'être à l'origine de violences, en Chine, l'État et ses médias comparent carrément les jeux en ligne à de l'opium. Le gouvernement lutte d'ailleurs à sa manière contre l'addiction au média, non pas avec de la prévention, mais avec de l'interdiction. Les joueurs de moins de 18 ans pouvaient ainsi seulement jouer 90 minutes par jour en ligne, et deux fois plus les jours fériés, mais la vis va encore être resserrée.

L'administration nationale de la presse a communiqué au journal Xinhua qu'il allait n'autoriser le jeu en ligne pour les mineurs qu'entre 20h et 21h les vendredis, samedis, dimanches et jours fériés. Autrement dit, lors d'une semaine classique, les mineurs peuvent profiter d'une partie online pendant 3 heures, et pas à n'importe quelle heure. Les limitations doivent rapidement être mises en place par les développeurs et éditeurs, sous peine de sanction.

La BBC rappelle que, depuis juillet déjà, Tencent avait activé la reconnaissance faciale pour obliger les mineurs à scanner leur visage afin de se connecter, et ainsi les empêcher de se connecter en ligne entre 22h00 et 8h00. Si tout cela ne va rien changer directement pour l'Occident, cette décision de l'état chinois pourrait tout de même impacter toute l'industrie : en effet, beaucoup de développeurs pourraient se voir frileux à l'idée de développer des jeux en ligne qui ne pourront pas atteindre une partie des joueurs locaux, y compris sur mobiles. Cela les encouragera-t-il à créer davantage de jeux en solo hors-ligne pour contourner la réglementation ? Affaire à suivre !

