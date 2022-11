Les quatre thèmes de jeux vidéo les plus populaires aujourd’hui

Évidemment, tout est possible et dépend surtout de vos envies, de vos désirs et de ce qui vous parle, mais il n’y a pas de mal à se laisser guider si vous voulez découvrir de nouvelles choses. Que vous soyez de prime abord un amateur de pari sportif ou d’univers de zombies, voire même les deux, il y a toujours de nouveaux mondes à explorer. Avec un équipement de gaming adéquat, tous les types de jeux pourront prendre vie et vous emmener à la découverte de nouveaux mondes.

Les jeux vidéo populaires aujourd’hui : l’indémodable RPG





Parmi les plus tendance en 2022, il y a ce classique du jeu vidéo : le RPG, « Role Playing Game ».

Dans le RPG, vous êtes le héros ! En tant que joueur, vous incarnez le personnage principal et décidez de chacun de ses choix, chacun de ses mouvements. Et la moindre décision va influencer la suite du jeu et de son déroulement. Du côté des thèmes, il y a en a pour tous les goûts : de nombreux studios proposent des RPG, avec des univers aussi divers que des Vikings, de la fantasy et même de l’horreur. Les visuels du RPG sont généralement très travaillés, ce qui promet une expérience de jeu immersive et très agréable.

Autre thème très populaire aujourd’hui dans le monde du jeu vidéo : le jeu de plateforme. Popularisé par des franchises cultes à l’image de Mario ou Metroid, vous pouvez choisir un jeu de plateforme volontairement vintage, qui reprendra les codes des premiers jeux de son genre, pixels et musique à l’appui, ou bien vous tourner vers des bijoux d’innovation visuelle, à l’image d’Unravel ou d’Ori and the Blind Forest. Entre technique, réflexion et graphisme, le jeu de plateforme offre tant de possibilités que sa place de jeu populaire est logique : chacun peut trouver un jeu qui lui plaît.

Troisième genre de jeu vidéo très tendance en 2022 : le jeu en ligne multijoueur. Hyperconnecté, le jeu en ligne multijoueur se déploie dans des univers aussi larges que les Vikings, les pirates, la fantasy ou le jeu de combat classique. Permettant de jouer en même temps et en coordination directe avec des centaines ou des milliers d’autres gamers, le jeu en ligne multijoueur, dit « MMORPG », est évidemment populaire puisqu’il permet de partager sa passion avec d’autres amoureux du jeu vidéo, de nouer des amitiés, des alliances et des stratégies. Une expérience unique, qui se vit en équipe.

Le jeu rogue-like, patience et persévérance



Enfin, un des types de jeu les plus populaires aujourd’hui est le jeu dit « rogue-like » : cela signifie qu’à chaque nouvelle partie, si le décor reste le même, les objets et défis ne seront pas linéaires.

Impossible de se lasser avec les jeux rogue-like comme Diablo par exemple : générées de manière aléatoire, les parties ne se ressemblent jamais, les difficultés et surprises sont toujours différentes.

Au sein même de ce type de jeu, nous trouvons des univers variés : tir, combat, plateforme… Le jeu rogue-like permet de travailler sa persévérance et son endurance !

Ces quatre thèmes de jeux vidéo sont donc très populaires aujourd’hui et vous comprenez pourquoi : ils allient stratégie, visuels bien souvent magnifiques, possibilité de jouer à plusieurs aux quatre coins du globe… et grâce à l’innovation toujours plus rapide de l’univers du gaming, il est certain de trouver ce que vous cherchez comme univers, au sein même de ces différents thèmes.