ArcheAge 2 : une suite au MMORPG annoncée en vidéos

Trion Worlds et XL Games avaient lancé en 2013 ArcheAge, un MMORPG prenant place dans un univers médiéval fantastique. Eh bien, presque 10 ans plus tard, voilà qu'un second jeu vient d'être annoncé, avec Kakao Games à l'édition. Ce titre est sobrement appelé ArcheAge 2 et s'offre une première bande-annonce :

ArcheAge 2 prendra place encore une fois dans l'univers d'Auroria, une version du continent réimaginée pour les nouveaux joueurs. Nous y découvrirons des ennemis inédits, mais aussi des créatures déjà connues, les développeurs veulent ici étendre et faire évoluer l'expérience bac à sable du premier jeu, notamment grâce à l'Unreal Engine 5 pour des graphismes dignes d'un AAA. Les combats seront eux aussi améliorés et les développeurs préparent des fonctionnalités majeures, comme l'explique le PDG Jake Song :

Dans ArcheAge 2, nous avons l’intention d’améliorer le système de commerce afin que les joueurs puissent effectuer des trajets commerciaux seuls, en équipe ou en raid. Le logement était une autre fonctionnalité populaire dans le premier ArcheAge. Nous avons prévu de l’améliorer en ajoutant davantage de personnalisation pour permettre aux joueurs de vivre dans des villages avec leurs amis, et même de créer leurs propres villages avec les membres de leur guilde.

ArcheAge 2 n'a pas encore de date de sortie, il est seulement attendu « bientôt sur PC et consoles ». Vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon.