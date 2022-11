Level Zero : encore un peu de gameplay pour le jeu d'horreur asymétrique

L'éditeur tinyBuild et le développeur DogHowl Games ont dévoilé au début du mois Level Zero, un nouveau jeu d'horreur multijoueur au gameplay asymétrique, opposant ici une équipe de scientifiques sur une planète extraterrestre devant survivre face à des créatures effrayantes.

Le titre s'est offert en cette fin de semaine une nouvelle petite bande-annonce de gameplay, avec un montage un peu plus nerveux. L'occasion de découvrir quelques capacités des monstres, capables de voir dans le noir, de se faufiler dans les conduits pour avancer à couvert ou encore de détecter le pouls des humains à longue distance. Les scientifiques pourront quant à eux compter sur un tas d'outils technologiques pour tenter de survivre, tout en sabotant leur station pour entraver la progression des créatures.

Level Zero est pour rappel attendu en 2023 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S. Il aura d'abord droit à une bêta fermée, vous pouvez vous inscrire sur le site de tinyBuild et retrouver des cartes PSN sur Amazon.