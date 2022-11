Level Zero : un nouveau jeu d'horreur asymétrique annoncé en vidéo

Le genre du jeu d'action asymétrique a décidément le vent en poupe. L'éditeur tinyBuild et le développeur DogHowl Games viennent de dévoiler aujourd'hui Level Zero, un survival-horror multijoueur au gameplay asymétrique opposant des scientifiques à des créatures effrayantes. Voici la première bande-annonce :

Level Zero prend place en 2058, alors qu'une expédition spatiale de l'entreprise New Horizons arrive sur la planète Turion, mais les chercheurs vont vite faire face à une terrible menace. Voici une présentation du jeu :

Level Zero est un survival horror asymétrique en JcJ. Quatre scientifiques doivent réparer un système électrique pour échapper aux créatures qui les traquent en maniant la télépathie, les embuscades et l’électricité. Nous sommes en l’an 2058. Une expédition spatiale voit un groupe de chercheurs de l'entreprise New Horizons partir explorer l’univers. Au terme d’un voyage éprouvant, ils se posent sur la planète Turion, loin de se douter de la catastrophe qui les attend… ÉQUIPE DE SCIENTIFIQUES La lumière est l’arme suprême En tant que scientifique, maniez la lumière face aux créatures. Utilisez les objets et l’éclairage simulé pour les repousser et gagner du temps. Collaborez pour gagner Coopérez, validez vos objectifs et fuyez. Votre réussite dépend de la précision de vos tirs, de vos réflexes et de votre coordination. Avertissez vos coéquipiers en cas de danger, aidez-les à terminer les objectifs et repoussez l’ennemi pour rester en vie. Gérez vos consommables judicieusement Vos ressources sont limitées et vous devrez faire des choix : utiliserez-vous votre fusée de détresse pour vous éclairer ou comme arme ? Fouillez les réserves de la station pour trouver du butin et aider vos coéquipiers. Débloquez des avantages et personnalisez votre personnage Chaque partie permet de gagner des PV et de la monnaie de jeu. Faites les bons choix, car vous perdrez vos avantages en cas d’élimination de votre équipe. Personnalisez votre personnage avec des skins et des éléments d’apparence ! Placez des pièges pour vous défendre Les scientifiques peuvent déployer un projecteur à capteur de mouvement, tandis que les créatures placent des nids de monstres aux airs de facehuggers qu’aucun humain ne voudrait croiser. Vie après la mort Réapparaissez sous forme de drone pour guider votre équipe à travers les corridors, suivre les monstres à l’aide de rayons laser, apporter les objets trouvés à vos coéquipiers et donner l’alerte en cas de danger ! ÉQUIPE DE CRÉATURES Piégez et tuez les survivants dans le noir Traversez furtivement les conduits d’aération et désactivez les sources de lumière en maniant la télépathie et les impulsions électromagnétiques. Suivez vos proies humaines et attaquez-les lorsque l’obscurité s’abat sur le jeu. La nuit peut tomber à tout moment et inverser le cours de la partie ! Capacités passives Détectez le pouls des survivants à travers les murs et attaquez-les par surprise. Diverses compétences et tactiques Coordonnez-vous pour semer le chaos chez les survivants. Préparez le lieu et le moment de vos attaques pour fondre sur les survivants par surprise. Hurlez pour les déstabiliser avant de les attaquer. Utilisez les coupures de courant à votre avantage

En tant que monstre, vous voyez parfaitement dans le noir. Lorsque l’obscurité s’abat brusquement, vous êtes sur votre territoire et c’est vous qui tirez les ficelles : aucun humain ne peut vous échapper.

Level Zero est déjà attendu en 2023 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S. Vous pouvez vous inscrire pour participer à la future bêta fermée, et retrouver des cartes PSN sur Amazon.