Project Zero : La Prêtresse des Eaux noires, le portage du jeu d'horreur daté dans un nouveau trailer, une édition numérique Deluxe annoncée

Le catalogue de Koei Tecmo est assez varié et compte parmi ses licences Fatal Frame, ou Project Zero par chez nous. Bon, ce n'est clairement pas la plus mise en avant et le cinquième épisode commence à dater, lui qui est sorti initialement en 2014 dans l'Archipel et l'année suivante par chez nous, sur Wii U qui plus est. Depuis, c'était le calme plat jusqu'à l'E3 2021 et l'annonce surprise lors du Nintendo Direct d'un portage de Project Zero : La Prêtresse des Eaux noires, évidemment sur Switch, mais aussi sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. Autant dire que l'éditeur compte bien relancer la machine en tâtant le terrain via cette nouvelle version. Nous découvrons aujourd'hui une nouvelle bande-annonce à l'ambiance horrifique bien palpable, qui sert également à dévoiler la date de sortie du jeu.

Ainsi, Project Zero : La Prêtresse des Eaux noires verra le jour sur toutes les plateformes précédemment citées le 28 octobre, pile à temps pour Halloween ! Du reste, le scénario de cet épisode nous est expliqué, promettant une aventure faisant bien froid dans le dos au cours de laquelle les héroïnes Yuri Kozukata et Miu Hinasaki, ainsi que l'écrivain Ren Hojo vont s'aventurer sur le Mont Hikami et n'auront comme seul moyen de défense contre les êtres surnaturels rencontrés la Camera Obscura, également bien utile pour progresser.

Outre des graphismes améliorés, Koei Tecmo a ajouté un mode Photo, permettant de réaliser des compositions bien flippantes, et des costumes inédits pour le plaisir des yeux :

Yuri : Ensemble Punk, Ensemble mièvre gothique (noir), Maillot de bain (bleu) et costume de Triathlon ;

Miu : Tenue de Miku Hinasaki (la Tourmenté), Ensemble mièvre gothique (blanc), Maillot de bain (jaune) et Maillot de bain (rose) ;

Ren : Tenue de groom.

Et en terminant le jeu, le chapitre d'Ayane, personnage de Dead or Alive, sera débloqué ! Une édition numérique Deluxe va également être proposée à la vente, qui regroupera le jeu ainsi qu'un DLC Spécial 20e Anniversaire contenant un artbook et six costumes inspirés de personnages des autres épisodes de la série :

Yuri : costumes de Mio Amakura et Rei Kurosawa ;

Miu : costumes de Mayu Amakura et Miku Hinasaki (x2) ;

Ren : costume de Kei Amakura.

Enfin, en guise de bonus de précommande, les acheteurs recevront une tenue et un chapeau exclusifs pour Yuri inspirés d'Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout.

