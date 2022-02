Project Zero : La Prêtresse des Eaux noires, de bons chiffres de ventes pour le remaster

Lors de l'E3 2021, Koei Tecmo a dévoilé de nouvelles versions de Project Zero : La Prêtresse des Eaux noires pour ordinateurs et consoles modernes, le titre étant à l'origine sorti sur Wii U uniquement. Le survival-horror a débarqué fin octobre, pile pour Halloween, et le studio peut être content des ventes.

Lors de son dernier bilan financier, Koei Tecmo a ainsi annoncé qu'il a vendu plus de 340 000 exemplaires de Project Zero : La Prêtresse des Eaux noires en date du 31 décembre 2021. Un joli succès commercial pour un titre qui célébrait les 20 ans de la franchise, espérons désormais que cela donne des idées au studio pour développer un nouveau jeu inédit à l'avenir, en plus du film de Christophe Gans.

Koei Tecmo partage également les chiffres de ventes d'autres titres, avec 120 000 copies pour Blue Reflection: Second Light et 150 000 pour Dynasty Warriors 9: Empires. Ce dernier n'est disponible qu'au Japon et en Asie pour le moment, il arrivera ce mois-ci en Occident. Vous pouvez le précommander contre 64,99 € sur Amazon.

