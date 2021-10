Project Zero : La Prêtresse des Eaux noires, le mode Photo détaillé en images

Koei Tecmo à dévoilé lors de l'E3 2021 une version remastérisée de Project Zero : La Prêtresse des Eaux noires, qui proposera des graphismes améliorés et des tenues inédites, pour une sortie sur les consoles modernes. Mais le titre inclura également un mode Photo pour immortaliser les scènes marquantes.

L'appareil photo est au cœur de la franchise, seule arme des héroïnes pour faire face aux fantômes, mais grâce au mode Photo, les joueurs pourront créer des scènes pas forcément horrifiques. D'une simple touche, il sera donc possible d'activer ce mode et de personnaliser l'image à l'aide de filtres et d'autres effets de personnalisation classiques (contraste, distance de mise au point, ouverture, profondeur de champ, distance focale), mais des réglages permettront également de rajouter des fantômes ou des personnages, de choisir leur emplacement et leur pose, d'utiliser des objectifs pour des effets spectraux pour faire apparaître des fantômes, puis rajouter des cadres et autres décorations visuelles. Un outil aussi complet que loufoque, quelques exemples de clichés effectués avec le mode Photo sont à découvrir sur la seconde page.

La date de sortie de Project Zero : La Prêtresse des Eaux noires est fixée au 28 octobre 2021 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch. Le titre n'aura pas droit à une version physique, vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon.