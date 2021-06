E3 2021 : Project Zero : La Prêtresse des Eaux noires annoncé sur PC et consoles modernes

La franchise Project Zero (Fatal Frame) se fait discrète, trop discrète, depuis maintenant sept longues années, et à défaut d'un vrai nouvel opus, Koei Tecmo annonce lors du Nintendo Direct de l'E3 2021 que Project Zero : La Prêtresse des Eaux noires va avoir droit à son portage sur Switch, mais pas seulement, de quoi faire trembler les joueurs.

Eh oui, Project Zero : La Prêtresse des Eaux noires va bel et bien sortir sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox Series X|S, Xbox One et Nintendo Switch, dans le courant de l'année 2021. Le titre nous plonge pour rappel dans une ambiance horrifique inspirée du folklore japonais et met en scène une héroïne incapable d'affronter les esprits, si ce n'est à l'aide d'un appareil photo. Les joueurs pourront profiter de graphismes remastérisés, de nouvelles tenues et d'un mode Photo.

Retrouvez toute l’horreur du jeu original Project Zero : La Prêtresse des Eaux noires agrémenté de visuels retravaillés, de nouveaux costumes et d’un mode photo. L’aventure principale consiste en trois histoires interconnectées qui amèneront le joueur à lever le voile sur l’horrible vérité cachée derrière une récente série de morts tragiques survenues dans une forêt à l’histoire terrible. Incarnez l’un des trois personnages armé de la Camera Obscura et doté de la capacité à voir les ombres des disparus. Le jeu vous emmène pour une aventure à vous glacer le sang où vous aurez à parcourir des lieux inhostipaliers comme les ruines d’une étrange auberge, un sanctuaire peuplé de poupées à taille humaine ou encore un lac rempli de prêtresses mortes. Chaque endroit dans le jeu est connecté par un flux d’eau traversant la montagne. Cette eau anciennement bénite est liée au mystère le plus horrifiant de tous : l’histoire des morts et des ténèbres du Mont Hikami. Fonctionnalités : Tentez de survivre dans ce terrifiant épisode de la série des Project Zero accompagné de visuels remaniés.

Essayez de nouveaux costumes et expérimentez avec le mode photo afin d’obtenir le cliché parfait.

Explorez des lieux hantés comme une grotte soutterraine dédiée à d’horribles sacrifices ou un sanctuaire peuplé d’innombrables poupées à taille humaine.

Utilisez votre Camera Obscura afin de résister aux terribles menaces qui vous poursuivent.

Tandis que vous traversez le Mont Hikami, prenez garde à l’eau extrêmement dangereuse ruisselant à travers la montagne.

Restez en vie durant votre investigation sur le Mont Hikami.

Rendez-vous dans les prochains mois pour redécouvrir Project Zero : La Prêtresse des Eaux noires sur ordinateurs et consoles modernes !