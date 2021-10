Project Zero : La Prêtresse des Eaux Noires, la chanson thème Torikago -in this cage- résonne dans le trailer de lancement

C'est lors de l'E3 2021 en juin dernier que Koei Tecmo nous a surpris en annonçant un portage de Project Zero : La Prêtresse des Eaux noires sur ordinateurs et consoles actuelles, lui qui était jusqu'alors exclusif à la Wii U. Et c'est ce jeudi 28 octobre que le jeu est donc de sortie sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC, mais uniquement au format numérique par chez nous, dommage. Pour l'occasion, l'éditeur a donc partagé une bande-annonce de lancement, à admirer ci-dessous avec des sous-titres français.

Le principe de ce survival-horror nous est ainsi rappelé, demandant d'utiliser la Camera Obscura, seul matériel permettant de voir les fantômes, tandis que les différents protagonistes de l'intrigue défilent à l'écran. En revanche, la peur n'est pas vraiment présente, surtout avec en fond sonore la chanson thème Torikago -in this cage-, déjà utilisée à l'époque, interprétée par Tsuki Amano. Elle est certes excellente, mais n'instille pas la tension que nous pouvons attendre d'un tel titre.

Si vous souhaitez vous procurer Project Zero : La Prêtresse des Eaux Noires, des cartes PSN, eShop et Xbox Live sont en vente sur Amazon, l'édition standard coûtant 39,99 €, tandis que la Deluxe est affichée à 54,99 €.

