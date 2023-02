Life is Strange 2 : la version Switch lancée en vidéo

De longues années après leurs sorties sur ordinateurs et consoles de salon, les Life is Strange sont enfin au complet sur Switch. Les possesseurs de la console de Nintendo ont déjà pu craquer pour Life is Strange: Arcadia Bay Collection, et le second opus de la licence est désormais disponible.

Square Enix et DON'T NOD avaient officialisé le portage de Life is Strange 2 il y a quelques jours, et le titre est déjà disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch. Le jeu épisodique suit pour rappel Sean, fuyant vers le Mexique avec son petit frère Daniel, qui vient de découvrir qu'il possédait des pouvoirs surnaturels. Michel Koch, co-créateur du jeu, commente le lancement de ce portage :

Je suis ravi de pouvoir vivre l'incroyable périple de Sean et Daniel sur Nintendo Switch ! C’est génial de pouvoir explorer le jeu partout et je suis sûr que les nouveaux joueurs aimeront les personnages et le monde qu'ils y découvriront.

Si vous voulez découvrir la franchise sur Nintendo Switch, Life is Strange: Arcadia Bay Collection est disponible contre 36,79 € sur Amazon.