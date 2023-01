Life is Strange 2 arrivera lui aussi sur Switch, la date de sortie déjà dévoilée

Square Enix continue et termine de porter sa franchise Life is Strange sur Nintendo Switch. Les joueurs avaient déjà pu découvrir Life is Strange: True Colors puis Life is Strange Remastered et Life is Strange: Before the Storm Remastered dans une Arcadia Bay Collection. Il manque donc le deuxième opus principal.

Cela va vite être corrigé, Square Enix annonce en effet que Life is Strange 2 sera disponible le 2 février 2023 sur Nintendo Switch, les précommandes sont déjà lancées sur l'eShop. Ce volet suit pour rappel des personnages inédits, à savoir Sean et Daniel Diaz. Ce dernier découvre qu'il a des pouvoirs spéciaux l'obligeant à quitter Seattle pour fuir vers le Mexique avec son grand frère. Comme toujours, il faudra faire des choix qui influeront sur la suite de l'aventure.

En attendant de découvrir Life is Strange 2 sur Nintendo Switch, vous pouvez déjà retrouver une bande-annonce ci-dessus pour juger du rendu graphique, et acheter des cartes eShop sur Amazon.