Little Devil Inside : une amusante bande-annonce pour l'Action-RPG

Neostream a profité de la présentation dédiée aux jeux PlayStation 5 pour mettre en avant son prochain titre, Little Devil Inside, un jeu de rôle, d'action et d'aventure avec des mécaniques de survie, rien que ça. La bande-annonce, qui comprend quelques phases de gameplay, présente bien le jeu :

Little Devil Inside nous plongera donc dans un monde semi-ouvert, dans des environnements variés comme des forêts, des déserts ou dans des grottes, afin d'affronter des créatures plus ou moins imposantes à l'aide d'une épée et d'un bouclier. La bande-annonce n'est pas dénuée d'humour et le montage alterne entre les aventures dangereuses du héros et la vie paisible d'un vieil homme en ville.

Little Devil Inside est attendu à une date encore inconnue sur PS5, PS4 et PC, l'exclusivité console n'étant que temporaire.