Little Devil Inside : jugé raciste, un personnage va être modifié

Lors de la présentation des jeux de la future PlayStation 5, Neostream a diffusé une nouvelle bande-annonce de Little Devil Inside, un jeu d'aventure annoncé en 2015 et qui sera temporairement exclusif aux consoles de Sony (et PC). Le titre a amusé les spectateurs, mais un détail a fait tiquer un internaute :

I was so excited for Little Devil Inside.



Then I noticed these enemy types.



bruh. ????????‍♂️ pic.twitter.com/q5RK50orQy — Balvin | Big Boss (@LordBalvin) June 12, 2020

Ces ennemis arborent un masque tribal, des dreadlocks, de grosses lèvres et disposent d'une sarbacane comme arme, de quoi y voir une caricature raciste des tribus indigènes ou de la communauté noire pour certains joueurs. Le sujet est sensible, surtout en ce moment, Nostream a donc rapidement annoncé sur Facebook qu'il va modifier ces personnages, et s'excuse au passage :

En réponse à une série de questions posées au cours des dernières 24 heures concernant certains designs de personnages révélés dans la bande-annonce de l'évènement PlayStation d’hier, l'équipe de Little Devil Inside souhaite faire l'annonce suivante. Les stéréotypes racistes de toute nature n'étaient absolument pas prévus, nous n'étions pas conscients des connotations stéréotypées et souhaitons nous excuser auprès de quiconque aurait pu être offensé par la conception du personnage. De plus, personne (pas seulement limité aux membres de l'équipe) n'a jamais commenté ou critiqué la conception des personnages. Cependant, ces personnages n'ont pas été révélés publiquement ailleurs avant l'évènement. L'intention de notre conception était de créer des personnages qui sont les protecteurs / gardiens d'une région mystique particulière dans le monde de Little Devil Inside. Nous ne produisions pas de designs de personnages référencés sur de vraies tribus humaines africaines et/ou afro-américaines. L'accent était mis sur la création de masques colorés et nos designers recherchaient des masques de toutes les cultures. En tant que personnages du jeu, ils se déplacent en groupes et utilisent des fléchettes qui paralysent leurs cibles. Nous voulions ajouter du caractère à la conception du masque et lui donner vie - quelque chose comme les petits personnages Kakamora dans Vaiana de Disney. Cependant, quelles que soient nos intentions, si des personnes étaient offensées de quelque manière que ce soit, nous nous excusons sincèrement. Nous apporterons les correctifs suivants aux personnages actuels, mais si cela ne convient pas au jeu dans son ensemble, nous pouvons changer complètement la conception. 1. Retirez les Dreadlocks.

2. Changez les lèvres audacieuses.

3. Changez le teint de peau.

4. Modifier la sarbacane pour qu'elle ressemble moins à un joint. Sur une note mineure, c'est notre premier jeu et nous sommes encore assez naïfs dans de nombreux domaines. Comme toujours, nous vous remercions tous pour votre soutien !

Les réactions ne se sont pas fait attendre sous le message Facebook, nombreux sont les joueurs qui se disent déçus de ces futurs changements. Pour rappel, Little Devil Inside est attendu sur PC, PS5 et PS4 à une date encore inconnue.