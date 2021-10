Little Devil Inside : des mécaniques d'exploration originales dévoilées par un charmant trailer de gameplay

Nous avons redécouvert Little Devil Inside avec une bande-annonce de gameplay l'année dernière, dévoilant un univers à la direction artistique marquée dans lequel nous affronterons des créatures fantastiques en tout genre. Nous connaissons cependant ce jeu nous faisant incarner un chasseur de démon depuis 2015 et son financement sur Kickstarter, mais Neostream Interactive n'a toujours pas accouché du projet.

Bien qu'il soit aussi prévu sur PC, Switch et Xbox One, et pas seulement sur PS4 et PS5, c'est lors du State of Play de ce soir qu'il a refait surface. Une longue vidéo de gameplay en a dit plus sur la dynamique de l'expérience en présentant la mappemonde et son effet « maquette ». Elle mêlera rails, voies routières et chemins piétons depuis lesquels nous pourrons directement agir avec des éléments, mais nous invitera surtout à zoomer sur la carte pour discuter avec des riverains, déclencher des évènements obligatoires ou facultatifs, et surtout déverrouiller des missions orientées action. Il faudra aussi penser à gérer les besoins de notre héros Billy en faisant des pauses, une dynamique survie bien particulière qui justifie logiquement l'absence de voyage rapide.

Bonjour à toutes et à tous ! Nous sommes fiers de faire partie du récent State of Play, et au nom de tout le studio, j’aimerais vous offrir quelques notes des développeurs pour accompagner notre première bande-annonce State of Play. C’est la toute première fois que nous dévoilons la carte du monde de Little Devil Inside, et nous souhaitions vous montrer comment le joueur se déplace sur cette carte au travers d’une des missions du jeu. Pour faire simple, nous avons essayé de créer une représentation miniature et dynamique du monde de jeu, avec un effet « maquette ». Lorsque vous voyagez sur la carte du monde, vous assisterez à de nombreux événements. Certains sont obligatoires, mais la plupart du temps, vous aurez le choix d’y prendre part ou non. Nombre d’entre eux sont de simples interactions pouvant être réalisées tout en restant sur la carte du monde, comme dégager une route ou faire le plein à une station-service. Bien sûr, il arrivera également que vous puissiez zoomer pour un gameplay immersif où vous pourrez accomplir les actions en temps réel, subvenir aux besoins de Billy (le protagoniste) et remplir vos missions. Quelle que soit la nature de ces dernières, vous êtes libres de naviguer sur la carte du monde. Vous pouvez voyager à pied ou à cheval (enfin, plutôt une mule…), mais également avec des véhicules, comme le train. Voyager à pied est plus lent, mais vous pourrez vous rendre dans des lieux inaccessibles aux autres moyens de transport. D’autres aspects du design que nous voulions montrer sont le ton, le style et le rythme du jeu. L’objectif n’est pas de monter les niveaux du personnage aussi vite que possible pour terminer tout le contenu en un rien de temps. Ainsi, le rythme est pensé pour essayer de toucher les émotions des joueurs en leur donnant assez de temps et d’espace pour s’imprégner de l’atmosphère du jeu. C’est pourquoi il n’y a pas de voyage rapide. Bien sûr, l’un de nos défis techniques est de rendre la transition entre la vue de la carte du monde et la vue en temps réel aussi fluide que possible, et nous travaillons dur en ce sens. C’est tout pour nous, Prenez bien soin de vous !

Malheureusement pour les curieux, toujours pas de période et encore moins de date de sortie en vue pour Little Devil Inside.

