Little Town Hero : une édition physique Big Idea annoncée par NIS America pour le jeu de Game Freak

Ce week-end a lieu la PAX South 2020 à San Antonio et comme prévu, NIS America y est présent avec quelques annonces. Et c'est sans crier gare que l'éditeur a dévoilé une édition physique pour Little Town Hero.

Si ce jeu ne vous dit rien, sachez qu'il avait été annoncé en septembre 2018 lors d'un Nintendo Direct sous le nom de Town, avant de trouver son titre définitif et de paraître le 16 octobre dernier. Développé par Game Freak, qui développe les épisodes principaux de la saga Pokémon, il n'a pas vraiment convaincu la presse et encore moins les joueurs, mais va pourtant avoir droit à une sortie physique d'ici quelques mois en édition limitée. Ainsi, la Big Idea Edition paraîtra au printemps et inclura un artbook, un poster, des pin's et la bande-son sur CD, le tout présenté dans une boîte joliment décorée.

Pour le moment, l'annonce de cette édition physique de Little Town Hero concerne uniquement l'Amérique du Nord, reste à voir si l'Europe y aura également droit. Si vous êtes curieux à propos du jeu, du gameplay avait été diffusé par Game Freak lors du livestream pour son 30e anniversaire : Game Freak : un live pour le 30e anniversaire du studio à suivre à 16h00 en notre compagnie