Little Town Hero : la date de sortie de la Big Idea Edition repoussée

En octobre dernier, Game Freak, surtout connu pour ses jeux Pokémon, lançait sur Nintendo Switch Little Town Hero, une nouvelle licence de jeux de rôle qui n'a malheureusement pas reçu que des critiques positives. Qu'importe, le titre devait arriver sur PlayStation 4 en version physique au début du mois de juin, accompagné d'une boîte pour la version Switch au passage, mais les joueurs devront patienter quelques jours de plus.

Comme l'a annoncé aujourd'hui NIS America, la date de sortie de Little Town Hero Big Idea Edition est désormais fixée au 26 juin 2020 en Europe, au lieu du 5 comme prévu à l'origine. Ce report de quelques jours concerne les versions physiques Switch et PS4 du RPG de Game Freak, la Big Idea Edition contient pour rappel le jeu, l'artbook Life in the Village, une affiche Izzit? Dazzit?, des pin's Defender Duo, le CD Town Tunes et une boîte collector.

