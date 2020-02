Little Town Hero : la version PS4 fera le voyage en Occident avec un mode Facile, une date de sortie donnée

C'est en octobre dernier que les possesseurs d'une Switch ont pu découvrir Little Town Hero, un petit RPG développé et édité par Game Freak, le studio surtout connu pour les jeux de la saga principale Pokémon. Si vous ne possédez pas la console de Nintendo et vouliez découvrir ce jeu malgré son faible score sur Metacritic, ce sera possible d'ici quelques mois.

En effet, la version PS4 déjà officialisée dans l'Archipel en janvier va s'exporter à l'international. La bonne nouvelle nous vient du PlayStation Blog, qui a partagé l'annonce de l'éditeur NIS America. Comme vous le savez sans doute, une édition physique avait déjà été annoncée sur Switch pour un lancement dans le courant du printemps et c'est cette même Big Idea Edition que nous retrouverons dans nos rayons le 5 juin prochain en Europe et le 2 juin en Amérique du Nord, contenant notamment la bande-son sur CD composée par Toby Fox.

Pour rappel, ce jeu de rôle nous place dans la peau d'un jeune garçon nommé Axe, qui souhaite découvrir le monde en dehors de son village et va découvrir une pierre permettant de faire se manifester les idées. Il va alors utiliser son imagination pour défendre cette petite ville des attaques de redoutables monstres, mettant à profit la créativité et le sens de la stratégie des joueurs. Un nouveau mode de jeu Facile sera par ailleurs intégré à cette version.