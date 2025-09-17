Logitech présente un casque abordable et un clavier Rapid pour gamers

Logitech continue de dévoiler ses nouveaux périphériques à l'occasion de la rentrée 2025. Après les produits dédiés au sim racing, le constructeur suisse présente désormais un casque sans fil accessible et un clavier au format réduit pour gamers, à savoir le G321 Lightspeed et le G515 TKL Rapid.

Le clavier G515 TKL Rapid





Le clavier G515 TKL Rapid se présente comme une évolution compact du G515 Lightspeed TKL, mais il embarque des switches magnétiques analogiques low-profile avec un déclenchement réglable à 0,1 mm près. La fonctionnalité Rapid Trigger permet quant à elle d'effectuer des actions de démarrage/arrêt très précises, Logitech vante notamment son utilisation dans les FPS compétitifs. Côté fabrication, le constructeur a opté pour des touches PBT double injection, une plaque en acier inoxydable et des interrupteurs prélubrifiés. Enfin, le G515 TKL Rapid ne mesure que 22 mm d'épaisseur.

Le casque G321 Lightspeed





Le casque G321 Lightspeed est quant à lui dans la lignée du G522. Il s'agit d'un modèle sans fil qui réunit « confort, puissance et clarté à un prix attractif » selon Logitech. Le casque embarque des coussinets à mémoire de forme, un arceau rembourré et un tissu respirant, avec également un microphone flip-to-mute 16 kHz et des transducteurs audio haute performance « pour des basses profondes et des détails riches ».

Combien coûtent les G321 Lightspeed et G515 TKL Rapid ?





Le clavier G515 TKL Rapid est déjà disponible contre 169,99 €, en noir ou en blanc. Le casque G321 Lightspeed sortira quant à lui en octobre prochain, contre 69,99 €, là encore en noir ou blanc. Vous pouvez retrouver d'autres claviers Logitech sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Leclerc.