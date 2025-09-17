Logitech dévoile le RS50 Direct Drive et le pédalier RS pour les amateurs de jeux de course

Logitech fait sa rentrée en ce mois de septembre 2025. Le constructeur suisse vient de dévoiler de nouveaux périphériques pour gamers, notamment pour les amateurs de sim racing. Logitech a depuis longtemps des volants et pédaliers dans son catalogue, mais il a relevé le niveau en 2024 avec la gamme Racing, qui a droit à une belle évolution un an plus tard.

Logitech G Racing dévoile la base moteur RS50 et le pédalier RS





Logitech présente aujourd'hui la base moteur RS50 Direct Drive avec Trueforce, ainsi que les pédales RS. Deux nouveaux produits qui viennent étoffer la gamme Racing, avec des technologies modernes. Le RS50 dispose ainsi de jusqu'à 8 nm de couple, avec 4 000 mises à jour par seconde grâce à Trueforce et une rotation de 2700°, permettant de l'utiliser avec n'importe quel véhicule, que ce soit une GT ou un camion.

De son côté, le pédalier RS est là pour accompagner le RS50, avec un frein avec capteur de force de 75 kg pour un freinage réaliste et modulable, mais surtout un accélérateur à effet Hall, « durable, précis, constant » selon Logitech. Bien sûr, il est compatible avec le logiciel G Hub pour personnaliser les réglages.

Des produits modulaires, évolutifs et durables





Logitech explique que ces nouveaux produits Racing sont modulaires, évolutifs et durables. Le RS50 et le RS sont ainsi compatibles avec les autres équipements du constructeur (G25, G27, G29, G920, G923 et Driving Force Shifter), le moteur est conçu pour résister à des millions de cycle, les pièces sont facilement changeables et le RS50 est fabriqué avec 74 % de plastique recyclé post-combustion et de l'aluminium à faible empreinte carbone.

Combien coûtent les périphériques Logitech Racing ?





Ces nouveaux produits Logitech G Racing sont déjà disponibles, voici les prix :

RS50 Wheelbase (PC) : 299,99 € ;

(PC) : 299,99 € ; RS50 Wheelbase (PlayStation/PC) : 399,99 € ;

(PlayStation/PC) : 399,99 € ; RS50 System (Xbox/PC ou PlayStation/PC) : 649,99 € ;

(Xbox/PC ou PlayStation/PC) : 649,99 € ; Pédales RS : 149,99 € ;

: 149,99 € ; Module d’embrayage RS (optionnel) : 39,99 €.

Vous pouvez retrouver les produits Logitech Racing sur Amazon, Cdiscount et Fnac.