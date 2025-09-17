Logitech rétrécit encore sa souris Pro X Superlight 2 et tease la technologie Superstrike

Logitech dévoile la Pro X Superlight 2c





Logitech adore la souris Pro X Superlight et les joueurs aussi. Le constructeur a lancé en 2020 une petite souris sans fil pour gamers, ultra légère et performante, qu'il a ensuite décliné avec une V2 et une V2 Dex. Aujourd'hui, Logitech dévoile la Pro X Superlight 2c, une souris encore plus compact et légère, mais sans mettre de côté les fonctionnalités qui ont fait le succès de ses consœurs.

Une petite souris au grand potentiel





La Logitech Pro X Superlight 2c est 10 % plus légère et 5 % plus petite que la Pro X Superlight 2, la souris ne pèse que 53 grammes sur la balance ! C'est « l'une des souris les plus agiles jamais proposées » par le constructeur suisse. Comme toujours, Logitech a conçu la Pro X Superlight 2c en collaboration avec des joueurs professionnels, utilisant leurs retours pour ajuster la forme, le poids et la prise en main. Quelques joueurs e-sport s'expriment :

Trent, G2 Esports, Valorant



Franchement, cette PRO X SUPERLIGHT 2c, c’est autre chose. Je l’ai utilisée pendant le VCT Stage 1, et on a remporté la victoire, donc clairement elle est performante ! Pour Valorant, avoir une souris aussi légère et précise, c’est énorme pour les flicks et les tirs décisifs. Elle m’a paru naturelle dès la première prise en main. mimi, G2 Gozen, Valorant



Avec la PRO X SUPERLIGHT 2c, j’ai enfin trouvé une souris qui s’adapte parfaitement à ma main. C’est la première fois que je n’ai pas besoin de forcer ma prise : c’est instinctif. Showmaker, Dplus KIA, League of Legends



L’originale était très bien, mais elle m’a toujours semblé un peu grande pour ma main. La PRO X SUPERLIGHT 2c, en revanche, a une taille et une prise en main qui me conviennent parfaitement. Surtout dans un jeu comme League of Legends, où les clics constants sont essentiels, la légèreté des clics m’a vraiment marqué - c’est super confortable.

Malgré sa taille et son poids réduits, la Pro X Superlight 2c embarque de grosses technologies, à savoir un capteur HERO 2, un taux de polling de 8 kHz, une accélération de 88G et 888 IPS, des interrupteurs hybrides Lightforce pour « des clics nets, tactiles et ultra-fiables », des patins PTFE sans additifs et une autonomie de 95h. Elle est même compatible Powerplay si vous possédez ce tapis de souris qui recharge constamment les souris de Logitech.

2026 sera l'année du Superstrike





La Pro X Superlight 2c est disponible dès aujourd'hui, contre 179,99 €, en blanc, noir ou rose. Mais Logitech tease également une autre nouveauté, attendue en 2026. Le constructeur dévoile la technologie Superstrike, un système analogique combiné à un retour haptique en temps réel qui promet de réduire la latence de clic jusqu'à 30 ms. Une grosse nouveauté qui a de quoi intriguer les joueurs exigeants, mais il faudra patienter jusqu'à l'année prochaine pour la découvrir.

