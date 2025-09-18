Logitech G dévoile une large gamme de nouveaux produits et innovations à l'occasion du Logitech G PLAY 2025

Logitech G PLAY 2025 est un événement mondial de gaming diffusé en direct qui rassemble la presse, les partenaires, les créateurs et les fans pour explorer l'avenir du jeu, alimenté par une technologie de pointe, une conception inclusive et le pouvoir de la communauté.

« Le gaming est une passion partagée par plus de trois milliards de personnes à travers le monde », a déclaré Ujesh Desai, vice-président et directeur général de LogitecH g. « C'est le niveau unique de savoir-faire et de précision des innovations percutantes qui rend le jeu plus amusant, plus compétitif et plus personnel », a poursuivi Desai. « C'est ce qui nous pousse à continuer à nous améliorer et à fabriquer de meilleurs produits. Que vous soyez en compétition, en streaming, en course, en quête, ou simplement entre amis, notre objectif est de rendre chaque moment meilleur et de vous aider à jouer à votre meilleur niveau. »

Aujourd'hui, l'entreprise a présenté sa gamme la plus avancée à ce jour, conçue pour tous les joueurs, des compétiteurs les plus acharnés aux streamers les plus sociaux. Ces nouveaux produits améliorent l'expérience de jeu, grâce à l'innovation, à la collaboration et à l'avenir du jeu. Ces produits incluent :

Simulation de course : collaboration avec McLaren Racing et l'extension RS





Logitech G a conçu deux nouveaux modèles pour offrir un réalisme, un contrôle et une personnalisation inégalés. Cette expansion de la gamme modulaire Racing Series est conçue pour redéfinir ce qui est possible pour les pilotes de tous niveaux. Ces produits offrent précision, durabilité, personnalisation, compatibilité, confort et durabilité, améliorant l'accessibilité et les performances des pilotes de simulation.

La base Logitech G RS50 est un moteur à entraînement direct qui délivre un couple de pointe allant jusqu'à 8 Nm, le niveau de puissance optimal déterminé par des pilotes experts lors de leurs recherches sur les performances.

est un moteur à entraînement direct qui délivre un couple de pointe allant jusqu'à 8 Nm, le niveau de puissance optimal déterminé par des pilotes experts lors de leurs recherches sur les performances. Les pédales Logitech G RS disposent d'une cellule de charge de frein de 75 kg, d'un positionnement réglable et d'un réglage G HUB. Ces pédales ont été conçues pour fonctionner en parfaite harmonie avec la base RS50. Ces composants, de niveau compétition, offrent un niveau de réactivité qui ne laisse aucune place à l'erreur, juste à la performance.





De plus, Logitech G et McLaren Racing ont dévoilé la McLaren Racing Collection, une gamme premium d'équipements de simulation de course inspirée de l'héritage emblématique de McLaren Racing dans le sport automobile.



Ces innovations offrent un réalisme, un confort et un contrôle de niveau championnat dans un design élégant aux pilotes de simulation du monde entier.

Série PRO : nouveaux équipements conçus avec des professionnels de l'esport





Conçues en collaboration avec les meilleurs professionnels de l'esport au monde, Logitech G a présenté deux nouvelles souris de jeu, notamment :

La souris de jeu Logitech G PRO X2 SUPERSTRIKE introduit un système de déclenchement inductif haptique révolutionnaire, remplaçant les interrupteurs traditionnels par un capteur analogique inductif et des retours haptiques en temps réel.

Également annoncée, la nouvelle Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2c, une souris de jeu sans fil compacte construite sur la plateforme primée SUPERLIGHT 2. Dotée d'un nouveau format compact, de boutons latéraux repensés et de matériaux ultra-légers pour des performances de niveau élite.

Streamlabs : streaming et contrôle de jeu alimentés par l'IA





Streamlabs a lancé le premier agent de streaming IA de l'industrie, alimenté par les technologies NVIDIA ACE et Audio2Face, une véritable révolution pour les streamers. L'agent offre une commutation de scène en temps réel, des commentaires de jeu et un découpage automatique des meilleurs moments, le tout soutenu par un avatar virtuel réaliste qui peut servir de co-animateur et de producteur sur chaque stream.

Expériences logicielles : Logitech G HUB Games





Logitech G a annoncé des mises à jour de G HUB, y compris une nouvelle fonctionnalité Games qui centralise la gestion des jeux sur toutes les plateformes (Steam, Xbox Cloud Gaming, EPIC Games Store, etc.) et offre des préréglages de la communauté et des intégrations de technologies G comme LIGHTSYNC et TRUEFORCE.

Gaming sur PC : gamme G étendue et nouveau clavier à profil bas

Logitech G a étendu la catégorie du gaming sur PC avec deux nouvelles additions aux gammes des séries G3 et G5 :

Le casque de jeu sans fil Logitech G321 LIGHTSPEED offre un son haute performance, un confort tout au long de la journée et une connectivité sans fil fiable à un prix accessible. Conçu pour les joueurs quotidiens, il dispose de la technologie sans fil LIGHTSPEED pour une latence ultra-faible et des pilotes audio haute performance pour un son immersif. Le G321 est idéal pour les joueurs qui recherchent un casque sans fil performant, confortable et au son excellent.



offre un son haute performance, un confort tout au long de la journée et une connectivité sans fil fiable à un prix accessible. Conçu pour les joueurs quotidiens, il dispose de la technologie sans fil LIGHTSPEED pour une latence ultra-faible et des pilotes audio haute performance pour un son immersif. Le G321 est idéal pour les joueurs qui recherchent un casque sans fil performant, confortable et au son excellent. Le Logitech G515 RAPID TKL est le clavier à profil bas le plus avancé de Logitech G. Avec seulement 22 mm d'épaisseur, il est doté de commutateurs analogiques magnétiques, d'un déclenchement rapide et de la technologie KEYCONTROL pour une action personnalisable jusqu'à 0,1 mm, offrant une réactivité fulgurante et une précision au pixel près. Ce clavier compact sans pavé numérique est doté d'une plaque supérieure durable en acier inoxydable, de touches PBT à double injection et de commutateurs pré-lubrifiés pour une expérience de frappe fluide, ce qui le rend idéal pour une précision à grande vitesse.





Les nouveaux équipements reflètent la philosophie de conception de Logitech G, qui consiste à créer des outils de performance adaptés à divers styles de jeu, des explorateurs occasionnels aux moddeurs et bidouilleurs.

Gaming sur console : nouveau casque A20 X





Conçu pour la prochaine génération de joueurs sur console, le nouveau casque de jeu sans fil Logitech G A20 X offre un son multi-plateforme transparent avec la performance et le confort caractéristiques de Logitech G. Doté de la technologie PLAYSYNC AUDIO, le A20 X permet aux joueurs de basculer sans effort entre deux consoles de jeu et des appareils mobiles en appuyant sur un bouton. Léger, respirant et conçu avec des matériaux recyclés post-consommation, il est le compagnon idéal pour les longues sessions de jeu, que vous soyez en mode compétition ou en exploration de mondes ouverts.

Disponibilité et prix

Tous les produits annoncés lors du Logitech G PLAY 2025 seront disponibles en précommande sur logitechg.com, et leur disponibilité en magasin commencera dès aujourd'hui et se poursuivra au cours des deux prochains trimestres. Pour les spécifications complètes des produits, les programmes communautaires et les documents de presse, visitez : www.logitechg.com/logitechgplay.

Concernant Logitech G

Logitech G, une marque de Logitech, est un leader mondial dont le but est de répondre aux besoins des joueurs et des créateurs avec du matériel, des logiciels et des solutions primées : manettes de vol, webcams, éclairages et microphones, des solutions de mobilier spécialisé et le premier assistant de streaming alimenté par l'IA pour les créateurs. Tout cela est rendu possible grâce à une conception innovante, des technologies de pointe et une profonde passion pour les communautés de joueurs et de créateurs.