Logitech présente sa gamme Racing pour les amateurs de jeux de course

Si vous jouez régulièrement à des jeux de course, vous avez sans doute déjà un volant et un pédalier. Le G920/G29 de Logitech est une référence en la matière, mais le constructeur suisse a dévoilé lors du Logi PLAY 2024 sa nouvelle gamme Racing, qui compte aller encore plus loin avec plusieurs périphériques et accessoires.

Logitech dévoile ainsi le volant de course RS, le volant rond RS, le levier de vitesse et frein à main RS, l'adaptateur RS QR et le moyeu de volant RS. Tout ce qu'il faut pour concevoir un setup moderne, mais surtout compatible avec d'autres produits et facilement personnalisable. Voici ce qu'il faut savoir sur cette gamme Racing par Logitech :

Volant de course RS de Logitech G





Parfaitement adapté pour la course sur circuit, le volant de course RS de Logitech G a été développé pour répondre au défi des longues courses. Il est fait d’un matériau TPE sculpté de façon ergonomique avec de l’aluminium léger et à faible teneur en carbone. Cette conception garantit une ventilation accrue, un confort optimal et une excellente prise en main, même à des vitesses élevées pendant de longues périodes.

Le matériau TPE, conçu avec un motif piqueté et microtexturé, assure une bonne respirabilité et une traction améliorée. Le résultat est un volant qui s’ajuste parfaitement aux mains et offre une synergie exceptionnelle entre le conducteur et ce qu’il se passe à l’écran, pour une confiance accrue à grande vitesse.

Le volant de course RS a été conçu pour avoir une durée de vie étendue sans réduction de ses performances ni compromis.

Le volant de course RS se fixe aisément sur le moyeu Logitech G RS à l’aide de boulons et d’une clé hexagonale (inclus).

Volant rond RS de Logitech G





Conçu pour garantir un contrôle maximal pendant les rotations rapides, le volant rond RS de Logitech G aide les conducteurs à s’imposer sur la route. Il est fabriqué à partir de cuir de silicone de haute performance et d’aluminium à faible teneur en carbone. Le choix de ces matériaux optimise sa durée de vie tout en réduisant son impact sur l’environnement, sans rien sacrifier de ses performances.

Le cuir de silicone de haute performance a un toucher de qualité supérieure, tandis que la roue élargie confère une prise en main intuitive qui offre une maniabilité optimale dans les virages serrés. Le résultat est un volant qui s’adapte parfaitement à la prise en main et crée une synergie parfaite entre le

conducteur et ce qu’il se passe à l’écran.

Le volant rond RS se fixe aisément sur le moyeu Logitech G RS à l’aide de boulons et d’une clé hexagonale (inclus).

Levier de vitesse et frein à main RS de Logitech G





L'expérience de sim racing peut encore être améliorée avec un contrôle plus précis grâce à son commutateur de mode 2-en-1 et à l'optimisation du logiciel G HUB. Le conducteur peut basculer sans effort entre les fonctions de changement de vitesses séquentiel et de frein à main sans outil supplémentaire et paramétrer le point d'actionnement du levier de vitesse ainsi que la courbe de réponse du frein à main pour une précision ultime.

Conçus pour résister à tous les styles de conduite, le levier de vitesse et le frein à main RS sont équipés d’options de montage polyvalentes, d’un serre-joint en acier durable et d’un pommeau réglable en hauteur. Le conducteur n’a plus qu’à se concentrer sur sa trajectoire !

Pour rendre l’expérience encore plus immersive, il est également possible d’ajouter un second levier de vitesse & frein à main RS à l’installation. Cette configuration offre des performances maximales dans toutes les disciplines de racing grâce à ses fonctions spécifiques de changement de vitesse séquentiel et de frein à main.

Adaptateur RS QR de Logitech G





L’adaptateur Logitech RS QR privilégie la compatibilité. Il est ainsi possible de l’associer avec presque n’importe quel volant de rechange à montage avant ou arrière et avec un PCD de 70 mm ou de 50,8 mm, y compris ceux du célèbre fabricant de volants de racing MOMO. Il peut se connecter avec n’importe quelle base à entraînement direct sur un PC et est équipé d’une fonctionnalité de déconnexion rapide, ce qui permet de changer facilement de volant entre deux courses.

L’adaptateur, fabriqué à partir d’aluminium de qualité supérieure, a été conçu pour améliorer la réactivité du retour de force TRUEFORCE, avec un poids réduit. Il garantit un retour d’informations plus détaillé pour des réactions plus rapides et des temps au tour améliorés.

Moyeu de volant RS de Logitech G





Développé pour une compatibilité étendue et une grande polyvalence dans les disciplines de racing, le moyeu de volant RS de Logitech G se connecte sans effort à n’importe quelle base à entraînement direct de Logitech G et il peut fonctionner avec des configurations pour plateforme simple, double ou triple.

Le moyeu de volant RS est équipé d’un mécanisme de libération rapide facile à utiliser, qui garantit un ajustement ultra-sécurisé et sans friction pour les volants. Il est compatible avec les volants de la série Racing ainsi que les volants Logitech G x MOMO.

Les leviers de vitesse réglables peuvent être ajustés en largeur afin de s’adapter à différentes tailles de volant et il est possible de les retirer si le conducteur utilise le moyeu de volant RS avec le levier de vitesse & le frein à main RS de Logitech G. Il est également possible d’aller encore plus loin dans l’expérience de sim racing avec un indicateur de régime RVB personnalisable, en paramétrant les motifs lumineux, la direction et la couleur à l’aide du logiciel G HUB.

Le moyeu de volant RS, qui est le moyeu de la marque le plus polyvalent, a été conçu pour faire passer l’expérience de simulation de course à la vitesse supérieure.