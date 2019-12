Luigi's Mansion 3 : prix, détails et premières images pour le Pack Multijoueur en DLC

À l'occasion de la sortie d'une mise à jour 1.2.0 avec quelques correctifs mineurs pour Luigi's Mansion 3, l'exclusivité Switch a accueilli une nouvelle catégorie Contenu Téléchargeable dans son menu principal.



Nintendo propose en effet d'acheter en avance le Pack Multijoueur, un DLC à 9,99 € donnant accès aux deux extensions à venir en 2020, qui ne pourront d'ailleurs pas être obtenues séparément. Pour ne pas nous faire payer dans le vent, elles ont d'ailleurs été détaillées et imagées. La première partie est prévue au plus tard pour avril, et comprendra trois mini-jeux pour les Jeux de l'Étrange, des tenues disco, momie et chevalier pour coller avec l'ambiance des nouveaux niveaux, et des fantômes inédits pour la Tour Hantée.



La deuxième verra le jour avant la fin du mois de juillet, et comprendra encore trois expériences et trois accoutrements liés pour les Jeux de l'Étrange, et des esprits supplémentaires pour renouveler la Tour Hantée. Tous ceux qui précommanderont le DLC recevront en bonus la Lampe de poche de type E, qui projette un ectoplasme avec une langue de chien.

Si vous avez acheté Luigi's Mansion 3 exclusivement pour son histoire en solo, vous pourrez donc passer votre chemin.

