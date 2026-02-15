Lunettes connectées IA : le pari d’EssilorLuxottica et Meta change d’échelle en 2025

Le marché des lunettes connectées change d’échelle. En 2025, le partenariat entre Meta et EssilorLuxottica a permis d’écouler plus de 7 millions de paires dans le monde. Ce volume marque une accélération nette pour une catégorie longtemps perçue comme expérimentale.

Selon les résultats financiers publiés par le groupe franco-italien, ces ventes représentent plus du triple des volumes cumulés enregistrés en 2023 et 2024. Les lunettes connectées deviennent ainsi l’un des moteurs de croissance du segment wholesale d’EssilorLuxottica, en particulier sur la seconde moitié de l’année. La progression observée en 2025 dépasse largement les projections initiales du marché.

Les modèles concernés incluent notamment les Ray-Ban Meta, issues de la collaboration entre Meta et la marque Ray-Ban. Ces lunettes intègrent un appareil photo, des microphones, des haut-parleurs ouverts et un assistant vocal basé sur l’intelligence artificielle. L’utilisateur peut capturer des photos et vidéos, passer des appels ou interagir avec une IA sans sortir son smartphone.

Ce changement d’échelle installe les lunettes connectées dans une logique de produit grand public. Là où les premières générations relevaient d’un positionnement plus technophile, les volumes atteints en 2025 traduisent une adoption plus large. Le segment ne peut plus être considéré comme marginal dans l’écosystème des wearables.

Meta et EssilorLuxottica affichent désormais un objectif de capacité de production annuelle de 10 millions d’unités. Cette ambition reflète à la fois la confiance dans la demande et la nécessité d’anticiper une concurrence accrue. Le marché des lunettes intelligentes entre dans une phase industrielle structurée.

Contrairement aux casques de réalité virtuelle ou mixte, ces lunettes misent sur la discrétion et l’intégration dans les usages quotidiens. Elles ne remplacent pas le smartphone, mais en prolongent certaines fonctions par la voix et la capture instantanée. Le positionnement repose sur l’accessibilité et la continuité des usages plutôt que sur l’immersion.

Pour l’écosystème XR, ces 7 millions d’unités vendues en 2025 constituent un indicateur important. Ils montrent que les interfaces portées sur le visage ne se limitent plus aux casques volumineux. Les lunettes deviennent progressivement une plateforme crédible pour l’intelligence artificielle embarquée.

Reste à observer si cette dynamique se confirme en 2026 et si l’intégration future d’un affichage intégré plus avancé modifiera encore l’équilibre du marché. Une chose est désormais établie, les lunettes connectées ne relèvent plus du simple test produit mais d’une stratégie industrielle assumée.