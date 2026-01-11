CES 2026 - Rokid AI, l’équilibre enfin trouvé entre lunettes classiques et assistant dopé à l’IA ?

Présentées au CES 2026, les nouvelles lunettes connectées Rokid AI ne cherchent pas à impressionner par une surenchère technologique. Leur promesse est plus simple et sans doute plus ambitieuse. Proposer une paire de lunettes réellement portable au quotidien, capable d’apporter une assistance intelligente utile, visible et immédiatement compréhensible. Après une prise en main approfondie par certains médias, le positionnement apparaît plus clair que jamais.

Le premier contact joue clairement en faveur de Rokid. Les lunettes sont légères, bien équilibrées et surtout visuellement proches de lunettes traditionnelles. Elles ne cherchent pas à afficher leur nature technologique, ce qui reste un frein majeur pour ce type de produit. On peut les porter dans un cadre professionnel ou public sans attirer l’attention. Ce confort est renforcé par un système de lentilles correctrices magnétiques interchangeables, une solution simple et efficace qui évite les adaptations lourdes ou les inserts peu pratiques. C’est un détail, mais il conditionne directement l’adoption par un public plus large.

L’affichage constitue l’un des choix techniques les plus pertinents du produit. Là où certaines lunettes connectées se contentent d’un affichage monoculaire, Rokid propose une projection stéréoscopique dans les deux yeux. Les informations apparaissent de manière plus naturelle, sans obliger l’utilisateur à décaler son regard. Cette approche améliore nettement le confort de lecture, en particulier pour les sous titres ou les textes affichés sur la durée. Dans une logique d’usage quotidien, ce choix fait une réelle différence. En revanche, l'affichage est monochrome et vert.

L’intelligence artificielle reste évidemment au cœur de l’expérience. La traduction en temps réel s’impose comme l’un des usages les plus convaincants. Une conversation est traduite instantanément et affichée directement dans le champ de vision, de façon lisible et continue. L’application est immédiate, que ce soit pour un déplacement à l’étranger, une discussion informelle ou une réunion multilingue. L’assistant intégré va plus loin qu’un simple outil vocal. Il permet de mémoriser des informations ponctuelles, gérer un agenda, prendre des notes contextuelles et générer des résumés de réunions, sans jamais sortir un smartphone de sa poche.

La caméra intégrée ouvre la voie à une IA visuelle plus avancée. Lors de la démonstration, les lunettes identifient précisément un objet technique complexe, en l’occurrence une caméra professionnelle Blackmagic. Cette reconnaissance visuelle laisse entrevoir des usages concrets dans l’assistance, la formation ou l’accessibilité. Rokid propose également une fonction de téléprompteur intelligent, avec un texte qui défile automatiquement en s’adaptant au rythme de la parole. Une option ciblée, mais pertinente pour les créateurs de contenu et les professionnels de la prise de parole.

Sur le plan technique, les lunettes permettent l’enregistrement vidéo en 3K, en format portrait ou paysage. La qualité reste cohérente avec la philosophie du produit, davantage pensé comme un outil de capture contextuelle que comme une caméra dédiée. L’autonomie, en revanche, peut surprendre au premier abord. En usage vidéo continu, elle tourne autour de quarante cinq minutes. En traduction avec affichage actif, elle atteint environ une heure et demie. Ces chiffres peuvent paraître faibles, mais ils traduisent un compromis assumé. Rokid a clairement privilégié un poids plume et une monture fine, au détriment d’une batterie intégrée plus imposante.

Pour compenser, le constructeur mise sur une approche modulaire. Des batteries externes magnétiques, appelées capsules, ainsi que des boîtiers de charge permettent de multiplier l’autonomie par six ou dix selon les configurations. Cette solution permet d’adapter les lunettes à différents usages, du port ponctuel à la journée complète. Il faut toutefois noter que ces accessoires ont un coût. Les lentilles correctrices sont annoncées autour de 100 dollars, tandis que la batterie capsule avoisine les 79 dollars. Une fois équipé, le pack complet dépasse donc largement les 700 dollars, un point à prendre en compte pour les acheteurs potentiels.

L’un des aspects les plus différenciants reste l’écosystème logiciel. Rokid revendique une plateforme ouverte basée sur Android. Les développeurs peuvent intégrer leurs propres applications et choisir les modèles de langage utilisés, qu’il s’agisse de Gemini ou d’autres LLM. Cette ouverture tranche avec l’approche plus fermée de produits comme les lunettes Meta Ray-Ban, davantage centrées sur l’audio et la capture, ou encore avec des solutions plus orientées AR comme les Even Realities G2. Rokid se positionne clairement à mi chemin entre des lunettes connectées classiques et de véritables lunettes AR fonctionnelles.

Proposées à 599 dollars, les Rokid AI Glasses sont déjà disponibles sur le site du constructeur, avec une arrivée annoncée sur Amazon en février 2026. À ce tarif, elles s’adressent à un public prêt à investir dans un produit encore émergent, mais qui propose une vision cohérente et pragmatique des lunettes intelligentes.

Avec Rokid AI, il ne s’agit pas de remplacer un casque XR, mais de proposer un compagnon discret capable d’apporter une réelle valeur ajoutée au quotidien. Traduction, assistance contextuelle, reconnaissance visuelle et ouverture logicielle forment un ensemble crédible. Reste à voir si l’IA tiendra ses promesses dans la durée, mais sur le papier comme en démonstration, Rokid semble avoir trouvé un équilibre que beaucoup cherchent encore.