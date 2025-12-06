Actualité
LUSHFOIL KeyArt Square 2160x2160 1

Lushfoil Photography Sim transforme la balade photo en immersion totale

Le simulateur de photographie brise l'écran et s'invite en réalité virtuelle pour une immersion totale. Une mise à jour gratuite permettant de composer ses clichés et d'explorer le monde comme si vous y étiez.

Le studio indépendant derrière Lushfoil Photography Sim enrichit son expérience contemplative avec une sortie sur SteamVR qui transforme le jeu en espace d’exploration immersive. Cette évolution paraît naturelle tant le concept repose sur la présence et la précision des gestes. Les joueurs peuvent désormais arpenter les environnements photoréalistes du titre et cadrer leurs images en utilisant leurs mains comme s’ils manipulaient une vraie caméra. La mise à jour est disponible gratuitement pour les possesseurs du jeu de base sur PC.

LUSHFOIL screenshot 10 1



Une parenthèse de calme amplifiée par l’immersion

Depuis son lancement, Lushfoil Photography Sim s’est imposé comme une échappée calme dans un paysage vidéoludique souvent centré sur l’action. La réalité virtuelle renforce cette dimension en autorisant les déplacements physiques, les variations d’angle et une perception plus fine des distances. Le travail mené sous Unreal Engine 5 met en avant des lieux inspirés du monde réel, notamment l’Australie, l’Islande et le Japon, pour offrir un espace d’expression libre où chacun compose ses clichés à son rythme.

LUSHFOIL screenshot 11 1LUSHFOIL screenshot 07 1

Philosophie préservée et sensations renouvelées

Le passage en VR ne modifie pas la philosophie du jeu. Le joueur conserve une liberté totale pour ajuster ouverture, ISO ou mise au point et figer des instants qui tiennent autant de l’étude de lumière que de la recherche esthétique. Le studio précise que certains compromis visuels ont été nécessaires pour garantir une fluidité confortable. Cette légère réduction de fidélité disparaît rapidement une fois immergé dans les environnements qui gagnent ici en intimité et en présence.

Un prolongement logique plutôt qu’une démonstration

Cette version VR confirme la volonté du créateur Matt Newell de faire évoluer son simulateur vers une plateforme polyvalente. L’échelle réelle, la présence spatiale et les retours haptiques ajoutent une cohérence supplémentaire à une expérience déjà fondée sur la créativité personnelle. Le mode VR apparaît comme un prolongement naturel qui enrichit l’ADN du projet sans se transformer en exercice technologique.

LUSHFOIL screenshot 02 1

L’arrivée de Lushfoil Photography Sim VR s’adresse à celles et ceux qui recherchent une expérience posée, immersive et tournée vers l’observation. Le jeu devient un moyen d’initiation à la photographie ou simplement un espace de voyage serein. Disponible sur SteamVR, cette version marque une nouvelle étape pour un titre qui poursuit son chemin à part dans le paysage vidéoludique.

