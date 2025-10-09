Malgré un million de ventes, le développeur de Metal: Hellsinger annonce une mauvaise nouvelle

Un jeu de rythme très Metal qui a cartonné





Souvent, des studios de développement ferment après l'échec d'un ou plusieurs jeux, mais parfois, le succès critique et commercial ne suffit pas. The Outsiders avait sorti en 2022 Metal: Hellsinger, un jeu de tir et de rythme avec de grands noms du Metal extrême au chant. Le titre s'est rapidement écoulé à plus d'un million d'exemplaires, il a été porté sur des casques VR, mais c'est désormais la fin pour The Outsiders.

The Outsiders, c'est terminé





Dans un communiqué publié sur Bluesky, le fondateur et directeur créatif David Goldfarb annonce la fermeture de The Outsiders. Le studio appartient à Funcom, qui fait actuellement du ménage dans ses rangs, licenciant du personnel. L'éditeur ferme ainsi The Outsiders après 10 ans d'existence et licencie ses développeurs. The Outsiders avait récemment prêté main forte à Funcom pour le développement de Dune: Awakening, un MMO de survie basé sur les livres de Frank Herbert et qui a lui aussi rapidement atteint le million de ventes.

David Goldfarb bientôt de retour ?





Malgré la fermeture de The Outsiders, David Goldfarb ne compte pas lâcher l'affaire. Le fondateur et directeur créatif affirme qu'il va continuer à aller de l'avant, qu'importe la forme que prendra sa nouvelle aventure.