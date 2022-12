Victoria 3 : un demi-million de ventes et d'autres gros chiffres

19 ans après le premier volet et 12 ans après le second, Victoria 3 a débarqué sur ordinateurs en octobre dernier. Le titre de grande stratégie et de gestion de Paradox Interactive était évidemment attendu par toute une communauté de passionnés, et ils ont été au rendez-vous, le studio fait le point avec quelques chiffres.

Victoria 3 s'est déjà écoulé à plus de 500 000 exemplaires depuis sa sortie le 25 octobre dernier, un très joli chiffre de ventes pour un jeu du genre. Les développeurs dévoilent d'autres données :

500 000 exemplaires vendus avec 14 623 631 heures totales de jeu, soit 1 669 ans de temps de jeu ;

187 millions de technologies recherchées ;

380 335 nouveaux pays créés ;

126 263 canaux de Suez construits ;

39 982 tours Eiffel construites ;

L'Allemagne a été unifiée 98.082 fois ;

18 471 chemins de fer transsibériens achevés ;

45 614 chemins de fer transcontinentaux achevés ;

La Prusse est devenue jaune sur la carte 83 fois.

Paradox Interactive rappelle au passage que Victoria 3 est nommé aux Game Awards 2022, dans la catégorie du Meilleur jeu de stratégie/gestion, et invite tous les fans à voter pour lui. Martin Anward, directeur du jeu, rajoute :

Voir Victoria 3 nommé aux Game Awards cette année est un moment déterminant dans notre carrière et nous ne pourrions être plus heureux de partager cette réussite avec nos joueurs. Nos joueurs ont rendu tout cela possible et ce n'est que le début. Nous nous engageons à soutenir Victoria 3 et nous continuerons à ajouter plus de contenu au jeu.

Enfin, le studio précise que des mises à jour majeures seront prochainement publiées pour améliorer l'immersion avec davantage d'options diplomatiques et une meilleure planification militaire. La mise à jour Earl Grey a d'ailleurs été lancée hier. Vous pouvez retrouver Victoria 3 à 44,99 € sur Gamesplanet.