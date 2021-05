Victoria 3 officialisé en vidéo, le retour de la grande stratégie victorienne par Paradox

Paradox Interactive est connu pour ses jeux de stratégie de grande envergure comme Crusader Kings, Europa Universalis, Hearts of Iron et plus récemment Stellaris, mais les fans du genre attendent depuis des années le retour d'une autre licence, Victoria. Le dernier opus date de 2010 et, bonne nouvelle, la suite vient d'être annoncée.

C'est lors de la PDXCON Remixed que le studio a officialisé Victoria 3, nouveau jeu de grande stratégie se déroulant à l'ère victorienne. Une époque marquée par de nombreuses nouvelles technologies comme le chemin de fer, le télégraphe, le bateau à vapeur, l'aviation et les droits des femmes, et qui servira donc de terrain de jeu aux joueurs. Ces derniers devront gérer les populations, qui évoluent en fonction de la politique appliquée, échanger avec le reste du monde pour subvenir aux besoins des habitants et mater parfois les révolutions si le peuple gronde. Voici quelques points forts de Victoria 3 :

Une simulation sociétale complète : des divisions culturelles, économiques et idéologiques s'affrontent pour le pouvoir et l'accès aux ressources dans un des jeux les plus fournis en détails historiques.

: des divisions culturelles, économiques et idéologiques s'affrontent pour le pouvoir et l'accès aux ressources dans un des jeux les plus fournis en détails historiques. Entretenez votre jardin national : nourrissez votre population, éduquez et préparez-la pour l'avenir, lui assurant ainsi prospérité tout en améliorant son bonheur.

: nourrissez votre population, éduquez et préparez-la pour l'avenir, lui assurant ainsi prospérité tout en améliorant son bonheur. Les merveilles de l'âge industriel : les progrès scientifiques et sociaux vous offrent la possibilité d'améliorer la vie de vos citoyens.

: les progrès scientifiques et sociaux vous offrent la possibilité d'améliorer la vie de vos citoyens. Un système économique sophistiqué : importez des marchandises afin de réduire les coûts et exportez en d'autres pour enrichir vos citoyens. Taxez-les ensuite pour financer vos projets.

: importez des marchandises afin de réduire les coûts et exportez en d'autres pour enrichir vos citoyens. Taxez-les ensuite pour financer vos projets. Soyez diplomate : maintenez des relations harmonieuses avec vos voisins ou provoquez une crise pour récolter des ressources ou forcer l'ouverture de nouveaux marchés.

: maintenez des relations harmonieuses avec vos voisins ou provoquez une crise pour récolter des ressources ou forcer l'ouverture de nouveaux marchés. Des partenariats politiques : gérez les intérêts concurrents de votre gouvernement, créez de nouvelles réformes quitte à risquer une révolution si les voix majoritaires ne sont pas entendues.

: gérez les intérêts concurrents de votre gouvernement, créez de nouvelles réformes quitte à risquer une révolution si les voix majoritaires ne sont pas entendues. Un monde détaillé et vivant : les villes s'agrandissent et les industries assombrissent le paysage. Jouez l'une des dizaines de nations du monde et essayez de créer votre place au sommet.

Victoria 3 n'a malheureusement pas encore de date de sortie, mais il est déjà attendu sur PC via Steam, le Paradox Store et il sera inclus dans le Xbox Game Pass. L'abonnement coûte pour rappel 29,99 € pour trois mois.