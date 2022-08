Victoria 3 : le jeu de stratégie et de gestion dévoile sa date de sortie en vidéo

Chaque jeu de grande stratégie développé par Paradox Interactive est attendu par une grosse communauté de joueurs PC, et Victoria 3 ne déroge pas à la règle. Le titre a été dévoilé l'année dernière, il se déroulera évidemment à l'ère victorienne avec de nombreuses nouvelles technologies de l'époque au cœur du gameplay.

Aujourd'hui, Paradox Interactive partage une nouvelle bande-annonce, dévoilant la date de sortie de son jeu de gestion et de stratégie. Ce sera pour le 25 octobre 2022, exclusivement sur PC. Voici une présentation du jeu :

Victoria 3 est une simulation socio-économique et politique extrêmement poussée qui s'efforce de représenter avec précision la population du monde au cours d'un siècle de bouleversements technologiques et sociaux majeurs. À cette époque, le peuple réclame à manger, mais aussi plus de liberté à travers des demandes politiques. Les joueurs devront faire passer des lois et des réformes sociales qui reflèteront les souhaits de leurs citoyens, et essayer d'imposer un avenir meilleur à une nation qui n'appréciera pas toujours leur esprit d'initiative.