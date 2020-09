Streets of Rage 4 : une nouvelle mise à jour pour fêter le million et demi de ventes

Streets of Rage 4, le bébé beat them all de Dotemu, a dépassé le million et demi de téléchargements, toutes plateformes confondues. Pour célébrer l’évènement, les développeurs ont donc délivré une nouvelle mise à jour pour le titre. En effet, les joueurs ont été écoutés. Résultat, les équipes de Lizardcube et de Guard Crush Games ont amélioré des personnages comme Axel en plus de corriger de nombreux problèmes.

Les changements majeurs à retenir sont les suivants :

Les mouvements spéciaux interrompent désormais le hitstun (temps de récupération après avoir reçu un coup).

Axel a été amélioré : il est plus rapide et certains de ses coups ont moins de recovery (temps après un coup pour retrouver sa position de base).

Cherry a été améliorée : son flying punch en combos est désormais totalement invincible. Note : retrouvez le changelog complet en anglais sur le site officiel.

De plus, le producteur exécutif du jeu, Cyrille Imbert, a pris la parole pour remercier les joueurs de leurs retours et de leur fidélité. Il s’est exprimé ainsi :

Nous sommes absolument ravis de l’accueil réservé à Streets of Rage 4. Nous remercions les fans pour leur aide précieuse depuis le premier jour, c’est pour cela que de nombreux éléments de cette mise à jour augmentent la rejouabilité pour ceux qui nous soutiennent depuis le départ. D’autres mises à jour sont actuellement en production, et nous aurons très bientôt plus d’éléments à partager à ce sujet.

La production old-school a donc encore des beaux jours devant elle. Après 26 ans d’absence, Streets of Rage 4 revient sur le devant de la scène plus en forme que jamais. Les notes de la presse anglophone ne peuvent pas dire le contraire. Sachez également que des DLC sont en développement, au contenu inconnu. La surprise pour les fans reste donc entière. En attendant de nouvelles informations sur le sujet, vous pouvez acheter Streets of Rage 4 en physique sur Amazon pour 28,44 €.

Lire aussi : TEST de Streets of Rage 4 : le beat est bon