March of Giants : Amazon Games ouvre l’Alpha aux joueurs européens

Amazon Games élargit le test de March of Giants, le tout nouveau War MOBA compétitif 4v4 free-to-play sur PC développé par son studio de Montréal. Après une première phase réservée aux joueurs nord-américains du 2 au 10 septembre, l’Alpha Fermée est désormais accessible aux joueurs européens à partir du 5 septembre 2025 et jusqu’au 14 septembre. L’accès peut être demandé dès à présent via Steam.

Les joueurs européens sont pour le moment connectés aux serveurs situés sur la côte Est des États-Unis. La latence n’est pas optimale, mais Amazon Games précise que les conditions de jeu restent dans une fourchette jugée acceptable pour le matchmaking. Afin de limiter l’impact du ping, l’équipe concentre les invitations dans les zones où la latence moyenne est la plus basse. Des serveurs dédiés à l’Europe arriveront lors des prochaines phases de test, mais ne seront pas disponibles pour cette première Alpha. À noter que le jeu n’est proposé qu’en anglais à ce stade.

March of Giants est le premier projet d’Amazon Games Montréal, dirigé par Xavier Marquis et composé de plusieurs vétérans ayant travaillé sur Rainbow Six Siege. Le titre propose une vision différente du MOBA, mêlant affrontements compétitifs et mécaniques militaires d’ampleur. L’action se déroule dans un univers urbain ravagé inspiré du début du XXe siècle, où science et magie coexistent. Les joueurs incarnent des Géants, des commandants dotés de capacités spéciales capables de diriger des milliers de soldats et de déployer des structures tactiques pour influer sur le champ de bataille.

Cette première phase de test donne accès à un roster de 15 Géants, dont 10 disponibles immédiatement, les 5 autres se débloquant progressivement avec la progression. Les affrontements en 4 contre 4 mettent l’accent sur la stratégie et la coordination, tout en offrant des batailles massives mêlant héros, armées et constructions tactiques.

Pour Christoph Hartmann, vice-président d’Amazon Games, cette Alpha est essentielle afin de récolter des retours constructifs et de façonner la suite du développement. L’objectif est de valider la stabilité technique, d’affiner les mécaniques de base et de préparer les prochaines étapes de test à plus grande échelle.

March of Giants n’a pas encore de date de sortie, mais l’ouverture de son Alpha aux joueurs européens marque une étape importante pour ce War MOBA en devenir.