King of Meat : le jeu d'Amazon Games est un énorme échec, son développeur annonce une mauvaise nouvelle

En octobre dernier, Amazon Games lançait King of Meat, un jeu de combat multijoueur développé par Glowmade. Malheureusement, King of Meat n'a pas séduit les joueurs. Selon les informations obtenues par Insider Gaming, Glowmade sera contraint de licencier du personnel après l'échec de King of Meat.

King of Meat est un énorme échec





Insider Gaming a obtenu un document interne indiquant qu'Amazon Games espérait 100 000 joueurs en simultané sur King of Meat pour assurer son succès. En cumulant les versions PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch, le titre n'attire en tout que 1 000 personnes en simultané. Le pic de fréquentation sur Steam est de 320 joueurs, selon SteamDB. Un énorme échec, malgré une campagne promotionnelle agressive : Amazon Games avait sponsorisé une vidéo de Mr Beast pour faire la publicité de King of Meat. Une vidéo qui a enregistré 6,8 millions de vues.

Des licenciements chez Glowmade





Après ce « lancement désastreux », Glowmade va devoir licencier du personnel. Plusieurs employés ont déjà annoncé qu'ils quitteront le studio en janvier 2026. Début décembre, Glowmade a entamé des discussions pour organiser des départs volontaires au sein du studio. Une douzaine de personnes seraient impactées.

Quel avenir pour King of Meat ?





Pour l'instant, King of Meat est toujours jouable. Mais, avec aussi peu de joueurs connectés en même temps, il semble évident qu'Amazon Games et Glowmade vont arrêter les frais et couper les serveurs très rapidement.

