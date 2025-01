Mario Kart 9 : redesign de Donkey Kong, personnages jouables, nombre de joueurs... son premier aperçu n'est pas avare en détails

Pour annoncer sa Switch 2, Nintendo n'a pas réitéré le coup de la vidéo avec des acteurs s'amusant de diverses manières avec l'appareil, mais cela ne l'a pas empêché de nous montrer un aperçu d'un unique jeu inédit qui a lui seul devrait faire se vendre la console par palettes. C'est en effet un nouveau Mario Kart non nommé dont nous avons eu quelques extraits, aussi bien sur le grand écran de la machine hybride que sur un téléviseur. En guise de contexte et au dernier décompte, Mario Kart 8 Deluxe en était à 64,27 millions de copies écoulées, un véritable monstre dont la longévité a été étendue grâce au Pass circuits additionnels et qui continue d'apparaître régulièrement dans le top 5 des jeux vendus en France en physique alors qu'il est sorti en 2017 peu après le lancement de la Switch. Même sa version Wii U (console qui a fait un flop) figure au sommet du classement des titres first-party de l'éditeur sur cette dernière avec 8,46 millions d'exemplaires. Oui, sacrée différence. En dehors de Mario Kart Tour lancé en 2019 sur mobiles, cela fait donc depuis mai 2014 que la licence n'a pas eu droit à un véritable chamboulement. Forcément, les attentes autour de ce Mario Kart 9 risquent d'être élevées auprès des fans. Mais que nous apprennent ces premières secondes de jeu ?

Le détail qui a surtout fait réagir les joueurs sur les réseaux sociaux jusqu'à présent, c'est ce bon vieux Donkey Kong. En cette journée de sortie de Donkey Kong Country Returns HD, c'est plutôt habile de la part de Nintendo, surtout qu'il va sans doute finir en mème. En effet, si vous zoomez sur le visuel ci-dessus, vous verrez quel son regard lui donne une amusante expression d'ahuri, un redesign qui n'est pas spécialement au goût de tous. La différence avec son ancienne apparence a rapidement été comparée à celle qu'il arbore dans Super Mario Bros. Le Film et pour cause, Shigeru Miyamoto avait expliqué avoir modifié son design pour la première fois depuis son passage à la 3D dans Donkey Kong Country pour le projet afin de lui donner une personnalité plus comique rappelant sa version originale de 1981. Difficile de dire s'il s'agit bien d'une reprise de ce look pour le prochain jeu, les yeux étant tout de même un peu différents. Quoi qu'il en soit, il ressemble surtout à la version utilisée pour son nouveau calendrier officiel et pourrait donc l'arborer un peu partout.

Dans les décors de l'unique piste désertique qui a été montrée, nous apercevons des publicités pour des marques fictives, certaines servant de sponsors, qui font donc leur retour avec notamment Mario Motors, Luigi Tires, 1-UP Fuel, Fire Flower (pour la station essence au départ), « Koopa » Engine, Yoshi's (un diner façon Wendy's qui a la forme du dinosaure), Shine Sprite, Princess Orange, ainsi que la Mario Kart TV.

Plus subtil, mais qui concerne directement le gameplay, les emplacements de la grille de départ sont au nombre de 24. Il se pourrait donc que Mario Kart 9 permette à autant de joueurs de s'amuser ensemble, à minima en ligne. Mario Kart 8 Deluxe ne permettant qu'à un maximum de 12 personnes de s'affronter sur la Toile et jusqu'à 8 en local, ce serait donc une belle amélioration. Quant aux personnages jouables, sont donc d'ores et déjà confirmés Mario, Luigi, Peach, Bowser, Yoshi, Toad, Daisy, Harmonie, Donkey Kong, Wario, Pauline et Koopa.

Côté véhicules, nous retrouverons des motos en plus des karts, dont la personnalisation promet d'être encore plus poussée puisque le bolide d'Harmonie possède des chenilles et skis à la manière d'une motoneige. Est-ce que le type d'environnement aura une importance ?

Enfin, et c'est là que la spéculation commence, si le premier segment a lieu sur le Mario Bros. Circuit, qui serait une piste en spirale selon l'un des panneaux, une déviation emmène les pilotes sur un grand axe routier inspiré des Federal Highways aux États-Unis (la zone est clairement une référence à Monument Valley et sa U.S. Route 163), où nous notons la présence d'autres véhicules (voitures et camion), mais aussi des plaques d'accélération. Un objet brillant est lui placé devant le diner, suggérant qu'il est possible de s'écarter sur les côtés. Tout ce passage de fin est sciemment dézoomé afin de nous montrer un plan large du décor, qui nous a de suite fait penser à la possibilité d'un « monde ouvert » ou au moins de vastes zones utilisées comme tracés pendant les courses, mais que nous pourrions également explorer en dehors dans un mode solo. Certains n'ont d'ailleurs pas hésité à faire la comparaison avec Cars : Quatre Roues, jeu de 2006 dans l'univers de Pixar qui mêlait justement courses et exploration libre de zones ouvertes, et un exemple plus moderne serait d'y voir une inspiration des Forza Horizon ou The Crew. Après tout, si ce Mario Kart 9 ou pourquoi pas Mario Kart World (s'il n'est pas numéroté et prend cette orientation, le nom serait tout trouvé) veut se démarquer de son prédécesseur qui sera toujours jouable sur Switch 2, il va bien falloir qu'il dispose de grosses nouveautés.

