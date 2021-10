Mario Party Superstars : tout savoir de la nouvelle exclusivité Switch en une vidéo de 3 minutes

Nintendo n'a pas dégainé sa plus grosse armada publicitaire pour faire la promotion de Mario Party Superstars, qui reprendra les codes et même du contenu d'épisodes passés. Nous sommes ainsi invités à parcourir 5 plateaux tirés des 3 premiers volets sur Nintendo 64, avec chacun leurs ambiances et leurs subtilités.

L'éditeur avait présenté quelques nouveautés propres à cette expérience lors du dernier Nintendo Direct, mais fait désormais le point sur tout ce qu'elle propose dans une vidéo commentée de plusieurs minutes. Possibilité de jouer en ligne et de sauvegarder notre partie multijoueur entre amis, aperçu de la centaine de défis amusants et mode Montagne aux Mini-jeux avec des challenges quotidiens et des suites d'épreuves originales, tout y passe.

Si le concept vous séduit, la date de sortie de Mario Party Superstars est fixée au 29 octobre en exclusivité sur Nintendo Switch, et vous pouvez précommander votre exemplaire pour 44,99 € sur Amazon.fr.