Tetris 99 : un thème coloré Mario Party Superstars à remporter avec le 27e Grand Prix, présenté en vidéo

L'engouement est peut-être passé chez certains joueur, mais Nintendo continue tout de même son soutient régulier à Tetris 99, le Battle Royale reprenant à sa sauce le jeu culte d'Alekseï Pajitnov. Ces derniers mois, il a été possible de remporter des thèmes des dernières exclusivités Switch de Nintendo, dont WarioWare: Get It Together! et Metroid Dread, et ce n'est pas terminé.

Le prochain titre sur la liste, ce sera donc Mario Party Superstars, avec un 27e Grand Prix organisé le week-end prochain, du vendredi 10 décembre à 8h00 au mardi 14 décembre à 7h59. Pas de changement du côté des règles, il faudra simplement jouer pour accumuler 100 points et ainsi débloquer ce thème présenté en vidéo, à l'ambiance visuelle et sonore bon enfant.

Si l'envie vous prend de découvrir ce party-game, sachez qu'Amazon le propose à 44,99 €. Tetris 99 est lui disponible gratuitement pour les abonnés au Nintendo Switch Online, même si tous les modes ne sont pas inclus dans ce cas.