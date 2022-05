Mario Strikers: Battle League Football, une démo First Kick disponible, du contenu post-lancement prévu et la cinématique d'introduction partagée

L'été sera chaud du côté de Nintendo avec la sortie de plusieurs exclusivités Switch, à commencer par Mario Strikers: Battle League Football d'ici quelques jours. Nous avons récemment pu apprécier un match entier commenté en français par Xavier Domergue et c'est cette fois la cinématique d'introduction qui a été mise en ligne, à découvrir ci-dessous.

Pour patienter d'ici le 10 juin, date de sortie de Mario Strikers: Battle League Football, Nintendo a décidé de mettre à disposition des joueurs une démo First Strike à télécharger dès maintenant sur l'eShop. Elle permet de s'exercer au jeu via le mode Entraînement et de prendre part à des matchs amicaux. Attention toutefois, seuls les abonnés au Nintendo Switch Online peuvent en profiter ! Deux journées permettront ensuite de prendre part à des affrontements sur la Toile aux horaires suivants :

Samedi 4 juin, de 5h00 à 6h00 ;

Samedi 4 juin, de 13h00 à 14h00 ;

Samedi 4 juin, de 21h00 à 22h00 ;

Dimanche 5 juin, de 5h00 à 6h00 ;

Dimanche 5 juin, de 13h00 à 14h00 ;

Dimanche 5 juin, de 21h00 à 22h00.

Lors des matchs par équipe en ligne de Mario Strikers: Battle League Football First Kick, les joueuses et joueurs peuvent former une équipe avec d’autres joueurs et défier les autres via Internet. Chaque équipe peut être constituée de 2 consoles Nintendo Switch, et un maximum de 2 joueurs peut rejoindre l’équipe depuis chaque console, ce qui permet de se rejoindre avec un maximum de 4 joueurs par équipe. Il est aussi possible de former une alliance avec des joueurs aléatoires ou des amis en ligne. Testez les 10 personnages du jeu, leurs attributs exclusifs, et constituez une équipe basée sur votre style de jeu personnel.