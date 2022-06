Mario Strikers: Battle League Football, les notes de la presse anglophone

En attendant la venue de Mario Strikers: Battle League Football dans nos rayons, les journalistes du monde entier livrent leurs impressions sur cette nouvelle production. Pour ne pas changer, nous nous penchons sur les retours de la presse anglophone. Des verdicts positifs dans les parages ? Il y a du bon et du... très moyen.

Que faut-il retenir de tout cela ? Le gameplay est nerveux et amusant, les animations sont plaisantes, c’est délirant en multijoueur et les Hyper Frappe sont explosives. Les points négatifs ? Le jeu se termine rapidement en solitaire, la liste des personnages est ultra limitée, et le titre manque cruellement de modes et de contenus.

En outre, nous vous invitons à jeter un œil sur notre test. Pour rappel, la date de sortie de Mario Strikers: Battle League Football est fixée au 10 juin 2022.

