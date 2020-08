Marvel's Iron Man VR : New Game+, difficulté Ultimate et armes inédites avec la mise à jour 1.06

Jeu exclusif au PlayStation VR oblige, Marvel's Iron Man VR n'a pas vraiment créé de ramdam à sa sortie sur PS4 au début du mois de juillet. La presse et les joueurs ont d'ailleurs diversement apprécié cette expérience originale, nous mettant dans la peau de Tony Stark à la première personne. Camouflaj va néanmoins le perfectionner avec une belle mise à jour 1.06, disponible aujourd'hui.

Elle apporte avant toute chose un mode Nouvelle Partie+ où nous pouvons conserver nos améliorations d'armure et points de recherche, mais aussi une difficulté Ultimate pour un défi encore plus soutenu. Pour nous encourager à recommencer l'histoire en New Game+, des armes, armures et revêtements inédits ont été ajoutés. À part ça, quelques options d'ergonomie sont intégrées, notamment pour passer les cinématiques ou les missions secondaires.



NOUVEAUX MODES DE JEU Nous ajoutons deux nouveaux modes de jeu conçus pour ceux qui sont enthousiastes à l’idée de reprendre les armes. Le très attendu mode Nouvelle partie+ sera bientôt disponible et il vous permettra de rejouer l’histoire sans perdre vos points de recherches et les améliorations de votre armure à impulsion. Le mode Nouvelle partie+ ne sera disponible qu’après avoir terminé le jeu. Et si vous êtes la crème de la crème des joueurs et que vous avez fini le jeu en difficulté Invincible, vous pourrez vous frotter au mode de difficulté Ultimate dans cette nouvelle mise à jour, pour montrer ce que vous savez faire ! NOUVELLES ARMES Si vous souhaitez changer la difficulté ou rejouer à la campagne, pourquoi ne pas essayer certaines des nouvelles armes disponibles au terminal des armures ? Le répulseur à rayon continu Il vous permet de tirer un rayon pendant plusieurs secondes qui inflige des dégâts tant qu’il est actif. Le canon à charge électromagnétique Il est capable de tirer des projectiles chargés qui perceront même les boucliers de lumière solide des Crânes, des Revenants ou encore des Spectres. Le micro essaim Il s’agit d’une arme autoguidée utile contre les essaims, qui permet de neutraliser un grand nombre d’ennemis en même temps. La bombe gravitationnelle Cette arme crée un champ de gravité localisé et attire les ennemis proches. Elle est parfaite pour aligner un tir dispersé ou un missile antiblindage ! NOUVELLE ARMURE PERSONNALISÉE, REVÊTEMENTS ET DÉFIS Une nouvelle série de huit revêtements d’armure créés par notre artiste Chris Foster sera ajoutée au terminal des armures dans le Garage, ainsi que de nouveaux défis à surmonter pour les déverrouiller. Parmi ces nouveaux revêtements, vous trouverez Iron Patriot, à cas où vous auriez manqué notre vidéo de lancement. NOUVELLES FONCTIONNALITÉS D’ERGONOMIE En plus du nouveau contenu mentionné ci-dessus, nous avons beaucoup œuvré à améliorer l’expérience de l’utilisateur. Temps de chargements corrigés Nous sommes parvenus à améliorer les temps de chargement, qui sont jusqu’à 20 et 30 secondes plus rapides lors des missions à Shanghai. Nous sommes particulièrement fiers de notre équipe technique et de ses efforts. Passer les cinématiques sans chargement en rejouant des missions Lorsque vous rejouez des missions, que ce soit en Nouvelle partie+ ou autre, vous avez la possibilité de passer les cinématiques sans avoir à la charger auparavant si vous avez déjà terminé la mission au moins une fois. Passer les missions secondaires Suite à vos nombreux retours, deux missions de l’histoire sont maintenant facultatives. Il vous suffit d’appuyer sur « Passer la mission » sur le globe pour pouvoir progresser. Elles seront considérées comme terminées, mais il vous faudra néanmoins revenir en arrière et les jouer si vous souhaitez obtenir leurs trophées.

