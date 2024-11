Marvel Rivals : le Poing de Khonshu fait une entrée fracassante en vidéo, de sublimes skins dévoilées

Après avoir fait le déplacement à la Paris Games Week tout récemment, Marvel Rivals est désormais dans les starting-blocks à l'approche de son lancement prévu pour début décembre. NetEase Games a donc débuté un compte à rebours sur Twitter / X, dévoilant au fil des jours de nouvelles skins pour les membres du roster déjà introduits, certaines inspirées du Marvel Cinematic Universe, tandis que d'autres viennent des comics. Dans tous les cas, la direction artistique fait toujours autant son effet et il est certain que de nombreux joueurs lâcheront quelques billets pour les obtenir, le jeu étant pour rappel free-to-play avec des microtransactions. À l'occasion de la D23 Brazil qui a eu lieu ce week-end, une nouvelle bande-annonce a de son côté introduit un nouveau personnage jouable qui avait été teasé à la fin de la vidéo dédiée à Psylocke et qui est désormais bien connu du grand public depuis sa série du MCU : le Poing de Khonshu, Moon Knight.

À l'instar de bien d'autres personnages jouables de Marvel Rivals, dont Captain America, ce Moon Knight arbore une armure métallique technologique assez lourde tout en conservant son design iconique. Côté armement, il combat à l'aide de ses lames en forme de croissant de lune aussi bien à distance qu'au corps à corps, d'une matraque, en plus de faire apparaître une ankh le reliant à Khonshu et de faire pleuvoir une pluie de bras spectraux en guise de compétence ultime. Vous noterez que les noms de ses différentes personnalités apparaissent à la fin, à savoir Marc Spector, Steven Grant et Jack Lockley, puisqu'il souffre d'un TDI.

Concernant les skins, en plus du Mister Knight pour Moon Knight, nous avons droit au Green Scar de World War Hulk ; au Superior Iron Man d'AXIS ; à l'Eldritch Armor de Magik ; à une version du mecha Ven#m d'Addy Brock pour Peni Parker qui fait clairement plus penser à l'EVA-01 ; mais aussi des tenues inspirées du film Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 pour Rocket, Star-Lord et Groot, ainsi qu'une apparence de Thor: Love and Thunder pour le fils d'Odin.

Plusieurs couvertures alternatives de comics vont également voir le jour avec des illustrations de personnages du jeu, à savoir Spider-Man, Tornade, Venom, Magik, Galacta et Jeff. Vous pouvez voir le tout en page suivante.

Par ailleurs, il avait été révélé lors de la SDCC 2024 que Shota Nakama (Made in Abyss, Final Fantasy XV) est le producteur et arrangeur des musiques du jeu, tandis que Masahiro Aoki (Street Fighter V, Astral Chain, Bayonetta 3) en est le compositeur.

La date de sortie de Marvel Rivals est pour rappel fixée au 6 décembre sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Le Blu-ray 4K UHD de Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 est de son côté vendu 14,10 € sur Amazon.

