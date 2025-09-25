Marvel's Wolverine sera ultra sanglant, sa première bande-annonce en met plein la vue !

Une première bande-annonce sanglante de Marvel's Wolverine





Si le State of Play de ce mercredi soir a débuté avec l'attendu Saros, sa conclusion a été bien plus surprenante et... viscérale. Insomniac Games a réveillé tous les joueurs qui avaient pu piquer du nez en partageant enfin une première véritable bande-annonce de Marvel's Wolverine, un projet qui avait tout de même été officialisé il y a quatre ans en septembre 2021. Malheureuse victime des leaks du studio fin 2023, il se montre donc enfin au grand jour avec une communication maîtrisée et le résultat est tout simplement bluffant. Si les effusions de sang, ce n'est pas votre truc, prenez garde avant d'appuyer sur lecture ! Notez que les visuels sont issus de la version PS5 Pro, mêlant cinématiques et gameplay.

De nombreux éléments intéressants peuvent d'ores et déjà être relevés dans ce trailer, à commencer par la présence d'un antagoniste classique de Wolverine, Omega Red, un mutant russe aussi connu sous le nom d'Arkady Rossovitch. Nous retrouvons également cette chère Mystique changeant d'apparence et qui s'en prend aux mêmes soldats cyborgs auxquels Logan est confronté. Faut-il s'attendre à une alliance entre les deux, voire à des séquences jouables nous la faisant incarner ? C'est en tout cas prometteur, surtout qu'un jeu X-Men a un moment été prévu par le studio. Et évidemment, la cerise sur le gâteau, c'est cette Sentinelle colossale prise dans les décombres d'un bâtiment.

Le bar du teaser d'annonce semble lui être situé à Madripoor, ville fictive et bien connue de l'univers Marvel qui sera bien présente comme le voulait la rumeur, mêlant immeubles modernes et quartiers plus pauvres. Les ruelles seront d'ailleurs le théâtre de joutes bien énervées. Nous le voyons aussi rouler en bécane au Canada dans la direction de Squamish et combattre dans les montagnes enneigées. Nous savons également qu'il fera un crochet par le Japon, comme révélé dans une vidéo making of qui dévoile que l'acteur australien Liam McIntyre est derrière le personnage.

Des détails supplémentaires partagés





Sur le PlayStation Blog, nous en apprenons un peu plus :

Il excelle dans son domaine... Audacieux, résistant et imprévisible, Wolverine est un personnage que nous sommes tous ravis d'explorer chez Insomniac, en collaboration avec nos amis de Marvel Games et Sony Interactive Entertainment. À l'instar de notre franchise Marvel's Spider-Man, nous combinons une fois de plus nos super-pouvoirs pour offrir une interprétation originale d'un personnage emblématique des comics Marvel. Notre Wolverine, alias Logan, est interprété par l'acteur Liam McIntyre qui s'inspire de la rage, de la douleur et des nuances de ce personnage emblématique. Dans cette histoire, il part en quête des secrets d'un passé sombre qui lui échappe sans cesse. Malheureusement, dans ce monde, il devra creuser profondément pour extirper la moindre information susceptible de lui apporter des réponses. Souvent, cela implique de se retrouver déchiqueté face à des ennemis impitoyables qui cherchent à l'arrêter par tous les moyens. Doté d'une résilience inébranlable (et d'une capacité de guérison rapide), Wolverine ne se laissera pas faire si cela signifie maintenir le cap de la mission. ... mais ce qu'il fait de mieux n'est pas très agréable Logan est le héros réticent par excellence, hanté par les conséquences de la libération de la bête qui sommeille en lui. Une fois ses griffes sorties, Wolverine ne se retient pas : telle une arme vivante forgée contre sa volonté, il utilise un adamantium acéré comme un rasoir pour éliminer ses ennemis et une rage de berserker indomptée pour prendre de l'ampleur sur le champ de bataille. Il impressionne ses adversaires avec des attaques et des techniques rapides, fluides et fulgurantes qui démembreront ou briseront quiconque se mettra en travers de son chemin. Wolverine est peut-être distant, mais il n'a pas peur d'être au plus près et personnel quand cela compte. Un sombre passé menace de le consumer L'indépendance est souvent le propre de Wolverine, même si les fans les plus attentifs ont peut-être repéré quelques visages familiers qu'il rencontrera au cours de son périple, comme l'insaisissable Mystique ou le brutal Omega Red. Certains combattront aux côtés de Logan contre vents et marées, tandis que d'autres lanceront des attaques tous azimuts contre notre héros, comme les Reavers, une de nos factions ennemies, qui aiguiseront son instinct. À ce propos, notre bande-annonce se conclut par un prototype d'un robot violet emblématique et pourtant menaçant. Dans ce thriller mondial, la quête de réponses de Wolverine le mènera dans des excursions périlleuses vers des lieux exotiques, notamment l'île de Madripoor, les étendues sauvages et glacées du Canada et les ruelles étroites de Tokyo – autant de champs de bataille potentiels pour des actions féroces, sanglantes et destructrices. Révélez l'âme d'un héros Marvel's Wolverine est conçu dès le départ pour la PlayStation 5. Injectant notre savoir-faire de super-héros dans cette nouvelle aventure, voici une interprétation originale de Logan et de ses compétences emblématiques centrées sur l'adamantium... une façon élégante de dire « griffes ». Nous souhaitons vous offrir l'univers fantastique ultime de Wolverine, basé sur les incontournables d'Insomniac : des combats rapides, fluides et féroces ; des scènes palpitantes et pleines d'action ; des fonctionnalités d'accessibilité robustes ; et une histoire captivante qui puise dans les principes fondamentaux de l'un des personnages de comics les plus captivants de tous les temps. Nous innovons avec Wolverine, certes, mais notre penchant pour les histoires de héros surmontant des obstacles colossaux est toujours aussi fort. Nous avons hâte d'explorer l'histoire de Logan avec vous et de découvrir sa vision héroïque, bien plus sombre et brutale que ce à quoi on pourrait s'attendre de la part d'Insomniac.

Quand sortira Marvel's Wolverine ?





Sans grande surprise, il va encore falloir patienter un moment avant de pouvoir prendre le contrôle de Logan, puisque la sortie de ce futur blockbuster vidéoludique est prévue pour l'automne 2026. Si Sony Interactive Entertainment s'y prend un an à l'avance pour en parler, ce n'est clairement pas sans raison. Les prochaines informations se feront tout de même attendre, puisque nous avons rendez-vous au printemps prochain pour en savoir plus.

À l'instar des jaquettes épurées des trois jeux Spider-Man, Marvel's Wolverine se contentera d'exhiber le personnage dans sa célèbre tenue jaune et noire, le tout sur fond jaune, l'illustration ayant été réalisée par Jock, un illustrateur de comics de son vrai nom Mark Simpson.

